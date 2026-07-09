Angleterre : Quansah n’est pas Balogun, il prend deux matchs

Défenseur de l’Angleterre expulsé pour un tacle dangereux contre le Mexique, Jarrell Quansah ne pourra pas jouer avant la finale. La commission de discipline de la FIFA lui a infligé une suspension de deux rencontres pour son geste. Il ne pourra pas jouer contre la Norvège en quart de finale, et dans une possible demi-finale, contre l’Argentine ou la Suisse.