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Angleterre : Quansah n’est pas Balogun, il prend deux matchs

Mondial 202609 juil. , 18:20
parGuillaume Conte
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Défenseur de l’Angleterre expulsé pour un tacle dangereux contre le Mexique, Jarrell Quansah ne pourra pas jouer avant la finale. La commission de discipline de la FIFA lui a infligé une suspension de deux rencontres pour son geste. Il ne pourra pas jouer contre la Norvège en quart de finale, et dans une possible demi-finale, contre l’Argentine ou la Suisse.
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