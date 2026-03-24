Javier Tebas
Javier Tebas patron de la Liga

Javier Tebas détruit Nasser Al-Khelaifi et le PSG

PSG24 mars , 9:30
parClaude Dautel
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Présent en France dans le cadre d'un colloque sur le piratage des matchs de football, le patron de la Liga s'en est pris à Nasser Al-Khelaifi et au PSG.
Javier Tebas n'a jamais été un grand fan du président qatari du Paris Saint-Germain, estimant que ce dernier avait franchi les limites du fair-play financier pour s'imposer en Europe. Pendant des années, le président de la Liga a dit tout le mal qu'il pensait des méthodes de Nasser Al-Khelaifi et il n'a pas l'intention de baisser d'un ton. Interrogé par L'Equipe sur la toute-puissance du PSG en France, Javier Tebas a une nouvelle fois dit tout le mal qu'il pensait du dirigeant parisien, et surtout il regrette que les autres clubs de Ligue 1 ne se mettent pas en travers du Paris Saint-Germain. Pour lui, le club de la capitale impose une loi du silence en France et ce n'est bon pour personne, surtout pas pour le football tricolore.

Javier Tebas sans pitié avec Nasser Al-Khelaifi

Se confiant à Etienne Moatti, journaliste du quotidien sportif, Javier Tebas estime que Nasser Al-Khelaifi fait fausse route en se comportant ainsi avec les autres équipes de Ligue 1. « Personnellement, je constate que le PSG joue un rôle clé dans les médias, notamment à travers beIN Sports. J'entends ce que disent certains clubs. Mais le pouvoir du PSG repose sur le silence de tous les autres. Le silence rend complice. Le PSG a du pouvoir car les autres se taisent. Autrement dit, si le PSG a beaucoup de pouvoir, c'est parce qu'une majorité des clubs ne dit rien, parce qu'ils n'osent pas. Cette dynamique doit être brisée dans le football français, à mon avis. Cela ne signifie pas pour autant que le PSG ne restera pas la meilleure équipe de France et qu'elle ne sera pas compétitive. Mais il n'est pas nécessaire d'exercer autant de pouvoir », fait remarquer celui qui, en Espagne, n'a jamais hésité à croiser le fer avec le Real Madrid et le FC Barcelone.

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Derniers commentaires

Javier Tebas détruit Nasser Al-Khelaifi et le PSG

Javier Tebas n'a pas la langue dans sa poche mais il faut lui reconnaitre qu'il est le seul a avoir osé et a avoir mis le Barca au pas (fair play Financier) Depuis le même Barca se fait tout petit

Javier Tebas détruit Nasser Al-Khelaifi et le PSG

Aah Tebas... yavait longtemps !

OM : Payet pour remplacer Benatia, tout est prévu

A l'inverse ce n'est pas parce qu'on a pas d'expérience, que l'on est pas compétent. Tes certitudes me font rire. en 20 ans de carrière dans le foot pro, Payet a très bien pu se faire une idée précise du poste de directeur sportif. Ce n'est pas un "parachuté" du foot. En fait on n'en sait rien dans un sens comme dans l'autre.

OL : Le problème numéro 1 bientôt réglé

Cette fois je suis d'accord avec lui Equipe jeune et pas préparée a la saison qu'ils ont fait Mais belle saison tout de même

Javier Tebas détruit Nasser Al-Khelaifi et le PSG

Donc de m.rde réuni ....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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