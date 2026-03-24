Javier Tebas détruit Nasser Al-Khelaifi et le PSG

Présent en France dans le cadre d'un colloque sur le piratage des matchs de football, le patron de la Liga s'en est pris à Nasser Al-Khelaifi et au PSG.

Javier Tebas n'a jamais été un grand fan du président qatari du Paris Saint-Germain, estimant que ce dernier avait franchi les limites du fair-play financier pour s'imposer en Europe. Pendant des années, le président de la Liga a dit tout le mal qu'il pensait des méthodes de Nasser Al-Khelaifi et il n'a pas l'intention de baisser d'un ton. Interrogé par L'Equipe sur la toute-puissance du PSG en France, Javier Tebas a une nouvelle fois dit tout le mal qu'il pensait du dirigeant parisien, et surtout il regrette que les autres clubs de Ligue 1 ne se mettent pas en travers du Paris Saint-Germain. Pour lui, le club de la capitale impose une loi du silence en France et ce n'est bon pour personne, surtout pas pour le football tricolore.

Javier Tebas sans pitié avec Nasser Al-Khelaifi

Se confiant à Etienne Moatti, journaliste du quotidien sportif, Javier Tebas estime que Nasser Al-Khelaifi fait fausse route en se comportant ainsi avec les autres équipes de Ligue 1. « Personnellement, je constate que le PSG joue un rôle clé dans les médias, notamment à travers beIN Sports. J'entends ce que disent certains clubs. Mais le pouvoir du PSG repose sur le silence de tous les autres. Le silence rend complice. Le PSG a du pouvoir car les autres se taisent. Autrement dit, si le PSG a beaucoup de pouvoir, c'est parce qu'une majorité des clubs ne dit rien, parce qu'ils n'osent pas. Cette dynamique doit être brisée dans le football français, à mon avis. Cela ne signifie pas pour autant que le PSG ne restera pas la meilleure équipe de France et qu'elle ne sera pas compétitive. Mais il n'est pas nécessaire d'exercer autant de pouvoir », fait remarquer celui qui, en Espagne, n'a jamais hésité à croiser le fer avec le Real Madrid et le FC Barcelone.