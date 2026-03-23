ICONSPORT_189016_0016

PSG : Nasser Al-Khelaifi félicite le nouveau maire de Paris

PSG23 mars , 22:20
parClaude Dautel
0
Au lendemain de l'élection d'Emmanuel Grégoire au poste de maire de Paris, Nasser Al-Khelaifi a tenu à saluer le successeur d'Anne Hidalgo, que le président du PSG n'appréciait pas.
On ne sait pas ce que réserve l'avenir dans la relation entre le nouveau maire de Paris et les dirigeants du Paris Saint-Germain. Mais Nasser Al-Khelaifi a adressé un message à Emmanuel Grégoire pour le féliciter de sa victoire lors des élections municipales face à Rachida Dati. Le patron qatari des champions d'Europe n'a donc pas attendu longtemps pour renouer le fil du dialogue avec la mairie de Paris, lui qui avait décidé de tourner le dos à Anne Hidalgo, laquelle ne mettait plus les pieds au Parc des Princes.
Nasser Al-Khelaifi et Emmanuel Grégoire devraient rapidement se rencontrer pour évoquer le sujet très sensible du Parc des Princes. Avant de lancer la construction d'un nouveau stade à Massy ou à Poissy, le PSG souhaite connaître la position définitive du nouveau maire de Paris, dont la position sur ce dossier n'a pas toujours été très claire. Du côté du club de la capitale, les choses sont claires, soit un accord se signe rapidement, soit le Paris Saint-Germain quittera le stade de la porte de Saint-Cloud.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_362404_0661
Lens

Le RC Lens refuse officiellement le report du match contre le PSG

ICONSPORT_267481_0200
Premier League

Polémique Cherki en Angleterre, même Guardiola devient fou

ICONSPORT_279926_0031
OL

OL : Exclu, l'adjoint de Fonseca a utilisé sa propre VAR

Fil Info

23 mars , 23:00
Le RC Lens refuse officiellement le report du match contre le PSG
23 mars , 22:40
Polémique Cherki en Angleterre, même Guardiola devient fou
23 mars , 22:00
OL : Exclu, l'adjoint de Fonseca a utilisé sa propre VAR
23 mars , 21:30
OM : Longoria envoie un message émouvant après son départ
23 mars , 21:00
La CAN de la honte, les Marocains se font discrets
23 mars , 20:40
OL : Letexier a le melon, un arbitre craque
23 mars , 20:20
Lens-PSG, la guerre des dates éclate
23 mars , 20:00
OL : Endrick traité de Simplet, Riolo va loin

Derniers commentaires

OL : Exclu, l'adjoint de Fonseca a utilisé sa propre VAR

Corrupchionne 🤣

OM : Longoria envoie un message émouvant après son départ

Bravo à lui ; - 10 entraineurs fumés ( dont 3 sur la même saison) - 3 ds - 200 mouvements de joueurs - une place de 8e de L1 - bazardé en cours de saison - tondu par son directeur du foot - 0 titre Football manager pour les nuls

Le RC Lens refuse officiellement le report du match contre le PSG

A vaincre sans péril on triomphe sans gloire ... Gardons la date et allons leur mettre la raclée du siècle.

Le RC Lens refuse officiellement le report du match contre le PSG

Normal, comme Strasbourg, ils ont un effectif pensé et préparé pour cela. Et pui quoi encore

Lens-PSG, la guerre des dates éclate

Moi je propose on conserve la date telle que prévue et on va sur place leur mettre la raclée de leur vie, point.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

Loading