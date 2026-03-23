PSG : Nasser Al-Khelaifi félicite le nouveau maire de Paris

Au lendemain de l'élection d'Emmanuel Grégoire au poste de maire de Paris, Nasser Al-Khelaifi a tenu à saluer le successeur d'Anne Hidalgo, que le président du PSG n'appréciait pas.

On ne sait pas ce que réserve l'avenir dans la relation entre le nouveau maire de Paris et les dirigeants du Paris Saint-Germain. Mais Nasser Al-Khelaifi a adressé un message à Emmanuel Grégoire pour le féliciter de sa victoire lors des élections municipales face à Rachida Dati. Le patron qatari des champions d'Europe n'a donc pas attendu longtemps pour renouer le fil du dialogue avec la mairie de Paris, lui qui avait décidé de tourner le dos à Anne Hidalgo, laquelle ne mettait plus les pieds au Parc des Princes.

Nasser Al-Khelaifi et Emmanuel Grégoire devraient rapidement se rencontrer pour évoquer le sujet très sensible du Parc des Princes. Avant de lancer la construction d'un nouveau stade à Massy ou à Poissy, le PSG souhaite connaître la position définitive du nouveau maire de Paris, dont la position sur ce dossier n'a pas toujours été très claire. Du côté du club de la capitale, les choses sont claires, soit un accord se signe rapidement, soit le Paris Saint-Germain quittera le stade de la porte de Saint-Cloud.