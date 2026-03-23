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Pierre Sage - RC Lens

Lens-PSG, la guerre des dates éclate

Lens23 mars , 20:20
parClaude Dautel
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Le PSG a demandé à la LFP de décaler le match contre Lens prévu le 11 avril à Bollaert, mais les Sang et Or ont déjà fait savoir qu'ils refusent cette demande. La Ligue tranchera jeudi.
« Nous, de base, on n’est pas d’accord (...) La LFP est un club qui est très performant dans plusieurs compétitions. Ils connaissent aussi les contraintes. De notre côté, il ne reste qu’une date. On n’a pas à subir ces choses-là ». Pierre Sage avait été relativement clair après le carton de son équipe contre Angers. Mais désormais le PSG a officiellement demandé le report du choc au sommet contre le RC Lens programmé le samedi 11 avril, entre les deux matchs parisiens contre Liverpool.
Ce lundi, en réponse à la demande parisienne de décaler cette rencontre à plus tard, les Sang et Or ont répondu par la négative, refilant le bébé au conseil d'administration de la LFP, qui se réunira ce jeudi pour fixer la date de la rencontre qui ressemble un peu à une finale dans la course au titre de champion de France.

La LFP aura tort quoi qu'elle décide

Pour Vincent Labrune et la LFP, on sait très bien que, quelle que soit la décision prise jeudi, elle sera vivement contestée. Si la Ligue accepte la demande du PSG, comme elle l'a fait pour PSG-Nantes, alors elle sera considérée comme étant aux ordres de Nasser Al-Khelaifi. Et si elle décide de maintenir la date du 11 avril, et que le Paris SG se fait sortir en Ligue des champions, alors les supporters parisiens se déchaîneront en rappelant que le club de la capitale tient à bout de bras l'indice UEFA de la France depuis pas mal d'années.
Selon Arthur Perrot, du côté de la LFP une source est déjà consciente du problème : « Lens va refuser pour des mauvaises raisons, c’est-à des raisons politiques. Le CA de la LFP va voter pour et Joseph Oughourlian dira que le PSG dirige le foot français. »
En tout cas, sur X (anciennement Twitter), la bataille fait déjà rage entre les deux camps. « Si le match est reporté et que Lens ne joue plus rien, je propose un stade vide et une équipe de jeunes !! Il faut ridiculiser le PSG et la ligue au max !! », fulmine Julien 5962.
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Riolo a le droit de ne pas aimer le football pratiqué par Endrick - moi-même il m'exaspère souvent, mais ses remarques racistes, répétées, le concernant, ainsi que tous les joueurs brésiliens, sont immondes. Endrick vient d'une famille très pauvre, ou manger convenablement était un souci. Il a dû faire preuve d'une force de caractère énorme pour arriver où il est. Il n'a pas eu la chance de faire des études, de bénéficier du même environnement qu'un Akliouche, mais cela ne justifie en aucun les jugements de Riolo à son égard. Tous ses coéquipiers disent que c'est un mec sympa, adorable dans un vestiaire. Il y a un très bon portrait de lui fait par L1+. Est-ce qu'au moins Riolo a pris la peine de le regarder ou il se contente d'un délit de faciès ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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