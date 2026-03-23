Lens-PSG, la guerre des dates éclate

Le PSG a demandé à la LFP de décaler le match contre Lens prévu le 11 avril à Bollaert, mais les Sang et Or ont déjà fait savoir qu'ils refusent cette demande. La Ligue tranchera jeudi.

Nous, de base, on n’est pas d’accord (...) La LFP est un club qui est très performant dans plusieurs compétitions. Ils connaissent aussi les contraintes. De notre côté, il ne reste qu’une date. On n’a pas à subir ces choses-là ». ». Pierre Sage avait été relativement clair après le carton de son équipe contre Angers. Mais désormais le PSG a officiellement demandé le report du choc au sommet contre le RC Lens programmé le samedi 11 avril, entre les deux matchs parisiens contre Liverpool.

Ce lundi, en réponse à la demande parisienne de décaler cette rencontre à plus tard, les Sang et Or ont répondu par la négative, refilant le bébé au conseil d'administration de la LFP, qui se réunira ce jeudi pour fixer la date de la rencontre qui ressemble un peu à une finale dans la course au titre de champion de France.

La LFP aura tort quoi qu'elle décide

Pour Vincent Labrune et la LFP, on sait très bien que, quelle que soit la décision prise jeudi, elle sera vivement contestée. Si la Ligue accepte la demande du PSG, comme elle l'a fait pour PSG-Nantes, alors elle sera considérée comme étant aux ordres de Nasser Al-Khelaifi. Et si elle décide de maintenir la date du 11 avril, et que le Paris SG se fait sortir en Ligue des champions, alors les supporters parisiens se déchaîneront en rappelant que le club de la capitale tient à bout de bras l'indice UEFA de la France depuis pas mal d'années.

Selon Arthur Perrot, du côté de la LFP une source est déjà consciente du problème : « Lens va refuser pour des mauvaises raisons, c’est-à des raisons politiques. Le CA de la LFP va voter pour et Joseph Oughourlian dira que le PSG dirige le foot français. »

En tout cas, sur X (anciennement Twitter), la bataille fait déjà rage entre les deux camps. « Si le match est reporté et que Lens ne joue plus rien, je propose un stade vide et une équipe de jeunes !! Il faut ridiculiser le PSG et la ligue au max !! », fulmine Julien 5962.