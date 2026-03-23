PSG : Bernardo Silva à Paris, « ça n’arrivera jamais »

Le PSG sait que l’été qui s’approche sera chaud sur le marché des transferts. Si le club de la capitale a toujours apprécié le profil de Bernardo Silva, le Portugais ne devrait pas rejoindre les rangs de Luis Enrique.

Le Paris Saint-Germain veut tirer le maximum de son effectif actuel. L’idée sera ensuite de le renouveler avec des joueurs motivés à écrire l’histoire. Luis Enrique est très exigeant avec les joueurs qu’il souhaite voir signer au PSG . Dans quelques mois, certains dossiers seront ouverts et d’autres refermés. Parmi les volontés franciliennes figure le fait de ne pas dépenser des sommes folles lors du mercato . Cela tombe bien : Bernardo Silva sera en fin de contrat en juin prochain avec Manchester City. Mais le joueur de 31 ans ne devrait pas prendre la direction du Paris Saint-Germain. Ce n’est pas Pierre Ménès qui dira le contraire.

Bernardo Silva et le PSG, un bug repéré

Lors d’une vidéo postée sur sa chaîne YouTube, le consultant a en effet déclaré : « En valeur absolue, j’ai envie de dire : pourquoi pas ? Le raisonnement de Luis Enrique n’est pas forcément celui de tout le monde. Bernardo Silva semble totalement compatible avec Luis Enrique, mais il y a plein de joueurs compatibles avec son système : Alvarez, Andrey Santos, Barco… (…) J’ai l’impression que Bernardo Silva, depuis le temps qu’on en parle au PSG, ça ne se fera jamais. »

Bernardo Silva intéressera en revanche pas mal d’autres équipes. Ces derniers jours, son nom est notamment cité du côté du FC Barcelone. Concernant le Paris Saint-Germain, Luis Enrique a certainement déjà une liste de joueurs en tête. Luis Campos devra l’aider à concrétiser ses souhaits lors du mercato.

En attendant, une saison reste à terminer, avec en ligne de mire une nouvelle Ligue 1 et la Ligue des champions.