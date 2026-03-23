PSG : Bernardo Silva à Paris, « ça n’arrivera jamais »

Rassure-toi je ne suis pas stéphanois !
19 ans qui arrive dans un nouveau pays une nouvelle langue un schema tactique qu'on peine des fois tous a comprendre ... son niveau d'etude ne doit pas etre enorme certes mais il ne faut pas oublier qu'il a voulu devenir joueur de foot pour sortir sa famille de la misere ... On vient pas tous du centre de formation de monaco ..... et le joueur de monaco a quand meme 24 ans la maturité est forcement differente
on en est quand meme tres loin
doukouré balerdi medina thomasson maxime lopez
Riolo a le droit de ne pas aimer le football pratiqué par Endrick - moi-même il m'exaspère souvent, mais ses remarques racistes, répétées, le concernant, ainsi que tous les joueurs brésiliens, sont immondes. Endrick vient d'une famille très pauvre, ou manger convenablement était un souci. Il a dû faire preuve d'une force de caractère énorme pour arriver où il est. Il n'a pas eu la chance de faire des études, de bénéficier du même environnement qu'un Akliouche, mais cela ne justifie en aucun les jugements de Riolo à son égard. Tous ses coéquipiers disent que c'est un mec sympa, adorable dans un vestiaire. Il y a un très bon portrait de lui fait par L1+. Est-ce qu'au moins Riolo a pris la peine de le regarder ou il se contente d'un délit de faciès ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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