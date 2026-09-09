PSG : Un nouveau buteur espagnol ciblé pour cet hiver

Après avoir recruté Ferran Torres, le PSG cible un nouveau buteur espagnol dans l’optique du mois de janvier prochain. Luis Enrique a flashé sur Sergio Camello, déjà auteur de 5 buts en 4 matchs de Liga cette saison.

Le Paris Saint-Germain a renouvelé une bonne partie de son attaque lors du mercato estival avec les signatures de Ferran Torres, Mika Godts et Maghnes Akliouche. Cela était nécessaire pour compenser les départs de Bradley Barcola, Lee Kang-in et Gonçalo Ramos. Luis Enrique et Luis Campos souhaitaient par ailleurs régénérer ce secteur afin d’insuffler une nouvelle dynamique. Le double champion d’Europe en titre pourrait poursuivre dans ce sens d’ici quelques mois. Et pour cause, le compte spécialisé PSG Inside Actu sur X révèle qu’un nouvel attaquant est ciblé par le champion de France en titre : Sergio Camello.

En fin de contrat avec le Rayo Vallecano dans moins d’un an (juin 2027), l’attaquant espagnol de 25 ans réalise un début de saison canon en Liga avec 5 buts en 4 matchs disputés. Le PSG n’a pas attendu de le voir marquer en ce début de saison pour s’intéresser à lui puisque la source précise que l’état-major parisien, Luis Enrique en tête, souhaitait le recruter dans les derniers jours du mois d’août pour compléter le casting offensif du Paris SG. Le Rayo Vallecano s’est néanmoins opposé au départ du natif de Madrid, estimant qu’il n’aurait pas le temps de le remplacer.

Le PSG suit de près Sergio Camello

Ce n’est que partie remise pour le PSG, qui souhaite revenir à la charge dès le mercato hivernal pour tenter de recruter celui qui aura l’occasion de s’illustrer contre le Real Madrid ce week-end au Santiago Bernabeu avec le Rayo. « L’histoire pourrait ne pas s’arrêter là. Il est tout à fait possible que le PSG revienne à la charge lors du mercato hivernal, notamment si Luis Enrique et Luis Campos continuent de considérer le joueur comme une piste intéressante » explique le compte spécialisé sur X.

S’il a réalisé un début de saison XXL avec le Rayo, Sergio Camello avait livré des performances plus mitigées l’an passé avec 8 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Suffisant pour intégrer la rotation des attaquants du PSG, à 25 ans ? Chacun se fera son avis sur la question mais Luis Enrique va en tout cas continuer d’observer de très près l’attaquant d’1m82 durant cette première partie de saison. Avant une possible offensive en janvier prochain pour tenter de le recruter.