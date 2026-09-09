PSG : Un nouveau buteur espagnol ciblé pour cet hiver

Comme je disais sur un autre site... Maintenant qu'il n'as plus de club,ont va retrouvé le vrai Benzema... J'attend toujours ces révélations sur l'affaire Valbuena... Et plus récemment sur sa sortie prématuré de l'équipe de France pendant la coupe du monde... Lui qui promettait tout dire... Ben il parle,il parle, mais pas tant que ça en faite
Pourquoi pas...mais Marqui ???
Et il répond que le meilleur c'est lui ? Que personne ne fait mieux que lui ??!!! MDR
a la fin de la saison il aura fait 3,5ans chez nous, un cycle long chez les entraineurs de nos jours.le pbm c'est pas lui,mais son salaire qui n'est plus dans nos standards, si on peut prendre Sage il reviendra, sinon faudra voir si fonseca accepte une baisse de salaire de 50% ce qui est long d'être gagné
Sur les derniers matches il a fait bcp plus de changements qu'avant
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
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|3
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|0
|5
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|0
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|4
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🔴🔵 𝐒𝐞𝐫𝐠𝐢𝐨 𝐂𝐚𝐦𝐞𝐥𝐥𝐨 : 𝐮𝐧𝐞 𝐩𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐮 𝐏𝐒𝐆 𝐚̀ 𝐬𝐮𝐫𝐯𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫 ? J’ai appris en tout début de matinée que le Paris Saint-Germain aurait tenté de recruter Sergio Camello, l’attaquant du Rayo Vallecano, en toute fin de mercato. Une information assez