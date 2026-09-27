OM : McCourt roule sur l'or, sa fortune augmente

Wow quelle info !! Rien que nous commun des mortel tu places 20 000 sur un plan épargne ou un code vie sans rien y toucher 4 ans plus tard t'as 6000 euro en plus... alors pensez un peu a l'échelle des gros riches comme ca doit gonfler chaque année... quand j'entends des millionnaire qui ont tout perdu faut vraiment être con... des gagnant du loto qui se retrouvent sur la paille