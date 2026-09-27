OM : McCourt roule sur l'or, sa fortune augmente

OM : McCourt roule sur l'or, sa fortune augmente

OM27 sept. , 22:00
parAlexis Rose
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Même s’il traverse des moments compliqués à la tête de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt a vu sa fortune personnelle augmenter au cours des derniers mois. De quoi agacer les supporters olympiens ?
Le club phocéen connaît un début de saison tout simplement catastrophique. Puisqu’après une entrée en matière réussie face à Strasbourg début août (4-0), l’OM a enchaîné cinq défaites de suite toutes compétitions confondues. Avant-dernier de L1 durant cette trêve internationale et relégué au fond du classement de l’Europa League, Marseille paie tout simplement son non-mercato de l’été dernier. En subissant des départs majeurs, comme ceux de Rulli, Medina, Balerdi, Greenwood ou Aubameyang, sans recruter en retour, l’effectif de Bruno Genesio s’est considérablement affaibli pendant l’été. La faute à Frank McCourt, qui a décidé de serrer la vis en fermant le robinet des transferts. Après avoir perdu près de 700 millions d’euros avec l’OM, l’homme d’affaires américain a réclamé à ses nouveaux dirigeants un auto-financement pour son club.

La fortune de McCourt augmente, pas celle de l’OM

Marseille a donc subi une grosse cure d’austérité, que McCourt a appliqué à tous ses secteurs d’investissements au sein de sa holding, que ce soit dans le sport, l’immobilier, la tech ou les médias. Et les premiers effets se font déjà ressentir, puisque selon le magazine Forbes, la fortune personnelle du Bostonien a augmenté, passant de 1,5 milliard à 1,548 milliard de dollars. Cette augmentation n’est pas exceptionnelle, mais cela prouve que McCourt va plutôt bien en ce début d'automne 2026, où les crises frappent dans tous les sens. Si cette nouvelle va un peu agacer les supporters marseillais, qui aimeraient que leur président investisse un peu plus dans l’OM, cela montre que McCourt aura une certaine marge de manœuvre s’il veut relancer la saison olympienne lors du prochain mercato hivernal.

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Derniers commentaires

OM : McCourt roule sur l'or, sa fortune augmente

Autre grille de lecture jai gagné plus d'argent grace a L'OM que mac court en a gagné grace a L'OM.!! Si ca cest pas un truc de jobastre !!

OM : McCourt roule sur l'or, sa fortune augmente

Autre grille de lecture: en engloutissant 700m€ dans l'OM, McCourt a mis dans l'OM 1/3 de sa fortune... D'ailleurs il serait intéressant de savoir combien vaut l'OM dans la fortune estimée des 1.5 milliards de McCourt

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Tu sais compter, mais tu ne comprends pas tout quoi…

OM : McCourt roule sur l'or, sa fortune augmente

Wow quelle info !! Rien que nous commun des mortel tu places 20 000 sur un plan épargne ou un code vie sans rien y toucher 4 ans plus tard t'as 6000 euro en plus... alors pensez un peu a l'échelle des gros riches comme ca doit gonfler chaque année... quand j'entends des millionnaire qui ont tout perdu faut vraiment être con... des gagnant du loto qui se retrouvent sur la paille

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