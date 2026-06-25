Ismaël Saibari signe au Bayern, le PSG est abattu

Le Bayern Munich a réalisé le très gros coup du mercato en bouclant la signature d’Ismael Saibari avant le début du Mondial. Le club bavarois a raflé la mise malgré un intérêt très prononcé… du PSG.

Auteur d’une phase de poules très convaincante à la Coupe du monde avec 3 buts en 3 matchs sous les couleurs du Maroc, Ismael Saibari va quitter le PSV Eindhoven lors de ce mercato estival. Un accord a d’ores et déjà été trouvé entre le club néerlandais, le joueur de 25 ans et le Bayern Munich. Un très gros coup de la part du champion d’Allemagne en titre , qui va dépenser 55 millions d’euros pour s’offrir les services de milieu offensif marocain.

Le club bavarois a eu le nez creux en finalisant cette arrivée avant le début de la Coupe du monde puisque le prix de Saibari aurait sans doute grimpé après ses performances abouties avec le Maroc. Du côté du Paris Saint-Germain, on a suivi l’évolution de ce dossier de très près. Et pour preuve, le site Fussball Daten révèle que le double champion d’Europe en titre était très intéressé à l’idée de faire d’Ismael Saibari l’un de ses renforts offensifs cet été.

Le PSG était très intéressé par Saibari

Luis Enrique avait validé cette piste, considérant le joueur du Feyenoord Rotterdam comme un excellent renfort, capable de jouer à plusieurs postes en attaque et au milieu de terrain et de se mettre au niveau technique exigé par le coach du PSG. Tottenham était aussi à l’affût selon le média, mais les Spurs partaient de plus loin, sans qualification en Ligue des Champions et au sortir d’une saison dramatique qui a failli envoyer le club londonien en Championship.

Malgré le fort intérêt de Paris, Saibari va donc poursuivre sa carrière au Bayern Munich, qui a dégainé plus rapidement pour sécuriser le renfort marocain. Reste maintenant à voir si l’ancien joueur du Feyenoord Rotterdam, auteur de 19 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, parviendra à s’imposer dans un club où il faudra déloger Michael Olise, Luis Diaz ou Jamal Musiala pour se faire une place dans le onze de départ.