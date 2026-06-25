Ismaël Saibari signe au Bayern, le PSG est abattu

Dommage j'aimais bien le profil. 9 puissant et rapide tout en étant agile et bon dans la finition. Il avait du Suarez je trouve dans son jeu ou du Benzema sur la fin à Madrid mais le côté Playmaker en moins. Dommage qu'il est choisi le Bayern car à ce prix là lui c'était une vraie trouvaille. Grrrr décidément ce mercato je comprend pas... J'espère que Campos et Enrique ont un plan...
Que devient-il ? quelqu'un l'a vu jouer récemment ? est-il toujours bon ou sur le déclin ? Vu que DD l'a pas sélectionné...
Quel dommage si c’est vrai.
Laisse tomber y en a pour qui les exercices de compréhension de texte en français devaient être très compliqué
pour Genesio et la plus value ;)
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