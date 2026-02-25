Il refuse le PSG, sa carrière est finie

Le PSG pensait bien recruter Franco Mastantuono cet été avant que le Real Madrid ne grille tout le monde à la dernière minute. Un choix qui fait pleurer six mois après.

Pépite du football argentin, Franco Mastantuono faisait saliver les grands d’Europe l’été dernier. Le jeune meneur de jeu avait surtout le choix entre deux courtisans. Après avoir donné son accord à Luis Enrique et au PSG , il décidait finalement de rejoindre le Real Madrid de Xabi Alonso. Bien mal lui en a pris puisque le milieu de terrain a très peu joué sous la coupe de Xabi Alonso, et ce n’est pas le changement d’entraineur qui a fait évoluer sa situation. Avec 24 apparitions, dont la moitié comme remplaçant, l’ancien de River Plate ne connait pas une saison blanche, mais les promesses entrevues qui ont justifié un investissement de 45 millions d’euros de la part du Real Madrid ne sont pas tenues.

Mastantuono privé de Coupe du monde ?

Mastantuono se fait balader de poste en poste, et entre au gré des absences ou des blessures, sans avoir beaucoup de confiance. Et cela se ressent dans son jeu, sans véritable prise de risque et de poids sur son équipe. Tout le contraire de ce qu’il réalisait au pays avant cela. De quoi rendre fou les suiveurs argentins, qui estiment tout simplement que le joueur est en train de perdre son football, et va peut-être regretter longuement son choix d’avoir rejoint la Maison Blanche.

C’est l’avis très tranché de Noberto Alonso, ancien international argentin devenu entraineur, et interrogé par Fede Rubi. « Ils sont littéralement en train de le tuer. Vous savez pourquoi ? Je pense que ce gamin finira en prêt dans une équipe médiocre du bas de tableau. Peut-être qu’il reviendra ensuite au Real, mais avant tout, il doit avoir la chance de montrer qu’il a le niveau pour ce club », a expliqué l’ancien joueur et entraineur de River Plate.

Désormais, l’Argentin voit sa place en sélection être remise en cause en vue du Mondial, et certainement que la petite musique du PSG, qui vient de recruter et de faire jouer immédiatement le jeune Dro Fernandez, doit tourner dans la tête de Franco Mastantuono.