L'OL tire la langue, l'infirmerie dévalisée

L'Olympique Lyonnais a chuté à Strasbourg dimanche au terme d'un match difficile. Les nombreuses absences plombent les Gones et les inquiètent avant Marseille. L'OL met tout en œuvre pour récupérer un à deux attaquants avant l'Olympico.
Dimanche soir, un non-initié n'aurait pas deviné quelle équipe entre Strasbourg et Lyon restait sur 13 victoires d'affilée. Irrésistibles depuis deux mois, les Gones ont été nettement dominés par les Alsaciens à la Meinau. L'intensité strasbourgeoise a fait souffrir l'arrière-garde lyonnaise mais c'est sans doute en attaque que l'OL a le plus inquiété. Le 3e de Ligue 1 s'est créé trop peu d'occasions franches avec un Endrick fantomatique. Cela manquait clairement de vitesse et l'absence des ailiers rhodaniens n'y est pas étrangère.

L'OL a besoin d'un renfort pour Marseille

Afonso Moreira était forfait, rejoignant à l'infirmerie les blessés de longue date Malick Fofana et Ernest Nuamah. Sans ces trois hommes, Paulo Fonseca peine à aligner un onze compétitif. Le secteur offensif devient même un casse-tête pour l'entraîneur portugais avec la blessure subie par Pavel Sulc aux ischio-jambiers dimanche soir. En l'état actuel des choses, les Lyonnais sont très pessimistes avant de défier Marseille au Vélodrome.
Comme l'écrit Le Progrès, le staff rhodanien espère fortement récupérer un ailier d'ici la fin de semaine. Les corps de Moreira, Fofana et Nuamah sont surveillés de près. Le retour d'un joueur minimum parmi les trois est indispensable pour « remettre un peu de carburant dans le moteur » des Gones. Cette problématique est sans doute la clé de l'Olympico, lequel peut offrir 8 points d'avance aux Lyonnais sur leur rival phocéen en cas de succès.
