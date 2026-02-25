L'ASSE connaît déjà son pire adversaire

Samedi dernier, l'AS Saint-Etienne a remporté un troisième match consécutif depuis l’intronisation de Philippe Montanier. Dans une vidéo inside diffusée par le club du Forez, le technicien français donne le nom de l’adversaire le plus dangereux pour les Verts.

Après l’échec Eirik Horneland, l’ AS Saint-Etienne a nommé Philippe Montanier comme nouvel entraîneur. L’ancien technicien du Stade Rennais a su redresser la barre lors des premières rencontres du club du Forez. Depuis sa nomination, Montanier a enchaîné trois succès consécutifs. Il est devenu le premier entraîneur de l’ASSE à avoir remporté ses trois premiers matchs depuis Oscar Garcia en 2017.

Montanier révèle son principal adversaire

Dans une vidéo diffusée sur Youtube par l’AS Saint-Etienne, l'entraîneur français apparaît dans une séquence avant la rencontre contre Laval samedi dernier. S’adressant à ses joueurs, il livre l’adversaire le plus dangereux de l’ASSE sur cette fin de saison. « Qui est notre principal adversaire ? Nous. Et plus particulièrement votre cerveau et votre subconscient, qui vous disent que Laval est une équipe mal classée et qu’à Geoffroy-Guichard, ça sera facile… Prenez le contrôle de votre cerveau et dites-lui que Laval, quand il joue les grands matchs, ce n’est pas la même équipe, » explique-t-il. Un discours qui a finalement porté ses fruits puisque Saint-Etienne a remporté son match 2-1. Montanier ajoute également : « Notre principal adversaire, c’est nous et notre cerveau ! C’est l’énergie et l’envie qui nous poussent à gagner les duels, l’envie de jouer vers l’avant, l’envie de faire des appels, des centres, de marquer et de gagner. L’envie, c’est comme le carburant dans une voiture. » Un message clair pour les Verts en cette fin de saison. Au classement, le club du Forez s’est replacé à la deuxième place avant un déplacement à Pau ce week-end. Le groupe stéphanois doit enchaîner un quatrième succès consécutif pour mettre la pression sur Troyes. Chose que Saint-Etienne n’a pas encore fait cette saison.