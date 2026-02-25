PSG : Barcola et Paris, attention danger

Le PSG bombe le torse pour faire prolonger Bradley Barcola à ses conditions. Arsenal regarde le show et se frotte les mains en espérant récupérer l'ancien lyonnais.

Les clubs européens le savent bien, malgré l’insistance, il est jugé quasiment impossible d’aller chercher un joueur dans l’effectif du PSG que le club français ne veut pas laisser partir. A moins de faire une Kylian Mbappé et de parvenir à aller au bout de son contrat à l’issue d’un énorme bras de fer, provoquer un transfert est impensable. Le Real Madrid le voit bien concernant Vitinha par exemple. Dans ces conditions, quelles sont les chances de voir Bradley Barcola signer à Arsenal l’été prochain ?

Le PSG intraitable avec Barcola au mercato ?

Elles sont finalement bien plus élevées que prévues, à la grande surprise des Gunners. Selon le compte Transfer News, suivi par 300.000 abonnés sur X, les dirigeants d’Arsenal sont agréablement surpris de voir que la possibilité de faire signer Bradley Barcola est réelle, sachant que les discussions pour une prolongation de contrat de l’ancien lyonnais n’avancent pas beaucoup. Entre son temps de jeu moins important quand l’équipe de Luis Enrique est au complet, et le fait que le PSG n’augmente plus les salaires de ses joueurs, l’ailier français a du mal à obtenir la reconnaissance qu'il estime mériter.

Et de son côté, la presse londonienne confirme qu'Arsenal est persuadé qu’ajouter de la jeunesse et de la vitesse sur son côté gauche peut l’aider à encore franchir un cap. Surtout que, malgré ses 23 ans, Bradley Barcola commence aussi à avoir une belle expérience et un titre européen dans la poche. Cela risque beaucoup de dépendre des efforts que le joueur parisien est capable de faire pour accepter de prolonger. Il y a encore du temps car Barcola est sous contrat jusqu'en juin 2028 avec le champion d'Europe. Mais en cas de bras de fer, Nasser Al-Khelaïfi compte bien, comme avec Ousmane Dembélé, se montrer ferme en lui indiquant la sortie après lui avoir rappelé qu’aucun joueur n'est plus grand que l’institution. Cela pourrait provoquer de sacrées surprises en vue de cet été, mais le clan Barcola attend clairement plus de la part du PSG pour continuer son aventure à Paris.