OM : « Cette équipe est cramée » : le constat est implacable

Il sera peut être obligé de faire jouer Remi Himbert un jour sur l'aile gauche
Occupe toi de ton club de sal.... qui se doit de partir en camp de vacances tellement ils sont traumatisés, les pauvres bichettes....
T'es sur qu'on a plus de pression que l'OM?? Même si on perd dimanche on reste 2 points devant vous. Si on gagne 8 points devant. On a encore des jokers, vous aucun...
En fait, c'est débile ce document qui est sorti car se sont les plans des transferts de mercato d'été. Et d'ailleurs, Descamps et Tessman auraient du partir aussi. Sammm est tombé dans le panneau.
Tu va voir dans quelques matchs si la pression est sur Marseille.... Tu va tombé de haut avec tout vos matchs qui vont s'enchaîner, vous allez moin faire les barbeaux
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|52
|23
|17
|1
|5
|44
|20
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|23
|10
|7
|6
|37
|35
|2
|34
|23
|10
|4
|9
|39
|30
|9
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|23
|8
|5
|10
|22
|28
|-6
|26
|23
|6
|8
|9
|20
|29
|-9
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
🗣️ L'avis de Walid sur le déficit physique et athlétique de l'OM : "Je trouve cette équipe cramée depuis un moment. Elle court très peu par rapport à Strasbourg, Lens ou Lyon par exemple. Est-ce qu'elle ne veut pas ou est-ce qu'elle ne peut pas ?" #RMCLive