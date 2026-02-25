ICONSPORT_352509_0081

OM : « Cette équipe est cramée » : le constat est implacable

OM25 févr. , 11:30
parNathan Hanini
0
L’Olympique de Marseille jouera gros ce dimanche soir face à l’Olympique Lyonnais dans un Olympico qui s’annonce tendu. Mais l’OM montre certaines carences depuis le début de saison, notamment sur le plan physique.
Battu par Brest vendredi dernier, l’Olympique de Marseille s’est manqué pour la première d’Habib Beye sur le banc olympien. Le club de la cité phocéenne n’avance plus et se retrouve menacé par les formations derrière au classement en Ligue 1. Ce dimanche, l'OM fera face à l’Olympique Lyonnais du côté du Vélodrome. Un Olympico aux odeurs de tournant de fin de saison pour les hommes d’Habib Beye. Parti en stage à Marbella, le groupe marseillais aura-t-il les ressources pour relever la tête ? À Brest la semaine passée, les Olympiens ont une nouvelle fois coulé sous les trombes d'eau de Francis-Le-Blé.

Physiquement, l’OM est dans le dur

Physiquement, les hommes d’Habib Beye n’ont pas tenu le choc face aux Bretons. Un comportement qui alerte Walid Acherchour. « Évidemment que mentalement cette équipe-là est impactée. Mais on ne parle pas assez de l’aspect physique de l’Olympique de Marseille depuis le début de saison. Ça date d’il y a un moment, déjà quand De Zerbi était là. Je trouve cette équipe cramée, le capot fume, on est sur l’A86 et la dépanneuse a été appelée depuis un moment. Et on a personne pour réparer la voiture. Bien évidemment que mentalement, on peut parler des 2-0 à 2-2. Et je trouve que c’est aussi parce que cette équipe-là physiquement court beaucoup moins que les autres. Elle court moins que les autres. Une équipe comme l’OM ne peut pas faire le match qu’a fait Strasbourg contre l’OL par exemple, » explique-t-il dans Génération After. Un constat également partagé par Habib Beye après la rencontre de vendredi dernier. L’OM doit se retrouver sur le plan physique avant la fin de saison.

Lire aussi

OM : Marcelo Gallardo fait toujours rêver MarseilleOM : Marcelo Gallardo fait toujours rêver Marseille
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_356158_0018 (1)
ASSE

ASSE : Deux coups durs, tout allait trop bien

ICONSPORT_342826_0005
OL

L'OL risque de perdre son tueur plusieurs matchs

ICONSPORT_352509_0130
OM

Viré de l'OM, Pavard trouve son prochain club

Kylian Mbappé - Real Madrid
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé opéré, le Real Madrid hésite

Fil Info

25 févr. , 13:30
ASSE : Deux coups durs, tout allait trop bien
25 févr. , 13:00
L'OL risque de perdre son tueur plusieurs matchs
25 févr. , 12:40
Viré de l'OM, Pavard trouve son prochain club
25 févr. , 12:20
Kylian Mbappé opéré, le Real Madrid hésite
25 févr. , 12:00
OL : Textor craque et révèle des secrets inavouables
25 févr. , 11:00
Monaco : Le prix d'Akliouche s'est écroulé
25 févr. , 10:30
Il refuse le PSG, sa carrière est finie
25 févr. , 10:00
L'OL tire la langue, l'infirmerie dévalisée

Derniers commentaires

L'OL tire la langue, l'infirmerie dévalisée

Il sera peut être obligé de faire jouer Remi Himbert un jour sur l'aile gauche

OL : Textor craque et révèle des secrets inavouables

Occupe toi de ton club de sal.... qui se doit de partir en camp de vacances tellement ils sont traumatisés, les pauvres bichettes....

L'OL tire la langue, l'infirmerie dévalisée

T'es sur qu'on a plus de pression que l'OM?? Même si on perd dimanche on reste 2 points devant vous. Si on gagne 8 points devant. On a encore des jokers, vous aucun...

OL : Textor craque et révèle des secrets inavouables

En fait, c'est débile ce document qui est sorti car se sont les plans des transferts de mercato d'été. Et d'ailleurs, Descamps et Tessman auraient du partir aussi. Sammm est tombé dans le panneau.

L'OL tire la langue, l'infirmerie dévalisée

Tu va voir dans quelques matchs si la pression est sur Marseille.... Tu va tombé de haut avec tout vos matchs qui vont s'enchaîner, vous allez moin faire les barbeaux

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading