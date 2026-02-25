OM : « Cette équipe est cramée » : le constat est implacable

L’Olympique de Marseille jouera gros ce dimanche soir face à l’Olympique Lyonnais dans un Olympico qui s’annonce tendu. Mais l’OM montre certaines carences depuis le début de saison, notamment sur le plan physique.

Battu par Brest vendredi dernier, l’Olympique de Marseille s’est manqué pour la première d’Habib Beye sur le banc olympien. Le club de la cité phocéenne n’avance plus et se retrouve menacé par les formations derrière au classement en Ligue 1 . Ce dimanche, l' OM fera face à l’Olympique Lyonnais du côté du Vélodrome. Un Olympico aux odeurs de tournant de fin de saison pour les hommes d’Habib Beye. Parti en stage à Marbella, le groupe marseillais aura-t-il les ressources pour relever la tête ? À Brest la semaine passée, les Olympiens ont une nouvelle fois coulé sous les trombes d'eau de Francis-Le-Blé.

Physiquement, l’OM est dans le dur

Physiquement, les hommes d’Habib Beye n’ont pas tenu le choc face aux Bretons. Un comportement qui alerte Walid Acherchour. « Évidemment que mentalement cette équipe-là est impactée. Mais on ne parle pas assez de l’aspect physique de l’Olympique de Marseille depuis le début de saison. Ça date d’il y a un moment, déjà quand De Zerbi était là. Je trouve cette équipe cramée, le capot fume, on est sur l’A86 et la dépanneuse a été appelée depuis un moment. Et on a personne pour réparer la voiture. Bien évidemment que mentalement, on peut parler des 2-0 à 2-2. Et je trouve que c’est aussi parce que cette équipe-là physiquement court beaucoup moins que les autres. Elle court moins que les autres. Une équipe comme l’OM ne peut pas faire le match qu’a fait Strasbourg contre l’OL par exemple, » explique-t-il dans Génération After. Un constat également partagé par Habib Beye après la rencontre de vendredi dernier. L’OM doit se retrouver sur le plan physique avant la fin de saison.