OM : Nwaneri c'est déjà fini

25 févr.
par Claude Dautel
Arrivé d'Arsenal lors du récent mercato d'hiver, Ethan Nwaneri a déjà connu trois entraîneurs depuis qu'il a signé à l'OM. Malheureusement pour lui, il n'est déjà plus dans les petits papiers d'Habib Beye.
Mikel Arteta avait accepté de prêter son jeune milieu offensif à l'Olympique de Marseille, l'entraîneur des Gunners voulant surtout qu'Ethan Nwaneri puisse travailler sous les ordres de Roberto De Zerbi. Mais Arteta et Arsenal ne se doutaient que moins d'un mois après la fin du mercato d'hiver, le technicien italien de l'OM serait poussé dehors. Auteur d'un excellent match pour ses grands débuts au Vélodrome contre Lens, Nwaneri a été laissé sur le banc par Jacques Abardonado, et n'est entré qu'en fin de match contre Strasbourg sous les ordres d'Habib Beye. Et comme le confirme La Provence, le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille ayant l'intention de jouer en 3-5-2, cela risque de pousser définitivement dehors le natif de Londres.

Nwaneri avait signé à l'OM pour De Zerbi

Selon le quotidien régional, rien de bon ne s'annonce pour Ethan Nwaneri du côté de l'OM. « L’ltalien est parti, et cela a surtout des conséquences pour l’Anglais, prêté par Arsenal et Mikel Arteta avec l'idée qu'il puisse progresser sous la houlette de "RDZ", en tant que doublure de Masan Greenwood ou derrière la pointe. Titulaire 4 fois sur 4 avec le Brescian, le Gunner n'a pas été utilisé par Jacques Abardona­do face à Strasbourg, puis est entré à la 71 e minute à Brest. Le système préférentiel d'Ha­bib Beye, en 3-5-2, ne semble pas l'avantager, puisqu'il n'y a pas d'ailiers dans ce schéma et qu'il paraît un peu léger pour évoluer en tant que piston, contrairement à Igor Paixao de l'autre côté. Aura-t-il l'occasion de rempla­cer Greenwood en seconde pointe, ou de s'imposer en relayeur très offensif ? Ce rôle est plus taillé pour Abdelli », s'interrogent nos confrères de La Provence.
Du côté d'Arsenal, on ne peut évidemment rien faire concernant la situation d'Etahn Nwaneri à l'Olympique de Marseille, aucune garantie n'ayant été donnée aux Gunners sur le fait que le joueur de 18 ans serait titulaire ou du moins, régulièrement aligné. Un souci pour l'actuel leader de Premier League, puisque Talksport révèle ce mercredi qu'Arsenal voulait que Nwaneri ait également un peu d'exposition pour pouvoir le transférer l'été prochain, et que c'est pour cela qu'il avait été prêté à l'OM.
Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

2025/2026
Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs4
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Derniers commentaires

L'OL tire la langue, l'infirmerie dévalisée

Il sera peut être obligé de faire jouer Remi Himbert un jour sur l'aile gauche

OL : Textor craque et révèle des secrets inavouables

Occupe toi de ton club de sal.... qui se doit de partir en camp de vacances tellement ils sont traumatisés, les pauvres bichettes....

L'OL tire la langue, l'infirmerie dévalisée

T'es sur qu'on a plus de pression que l'OM?? Même si on perd dimanche on reste 2 points devant vous. Si on gagne 8 points devant. On a encore des jokers, vous aucun...

OL : Textor craque et révèle des secrets inavouables

En fait, c'est débile ce document qui est sorti car se sont les plans des transferts de mercato d'été. Et d'ailleurs, Descamps et Tessman auraient du partir aussi. Sammm est tombé dans le panneau.

L'OL tire la langue, l'infirmerie dévalisée

Tu va voir dans quelques matchs si la pression est sur Marseille.... Tu va tombé de haut avec tout vos matchs qui vont s'enchaîner, vous allez moin faire les barbeaux

