OM : Nwaneri c'est déjà fini

Arrivé d'Arsenal lors du récent mercato d'hiver, Ethan Nwaneri a déjà connu trois entraîneurs depuis qu'il a signé à l'OM. Malheureusement pour lui, il n'est déjà plus dans les petits papiers d'Habib Beye.

Mikel Arteta avait accepté de prêter son jeune milieu offensif à l'Olympique de Marseille, l'entraîneur des Gunners voulant surtout qu'Ethan Nwaneri puisse travailler sous les ordres de Roberto De Zerbi. Mais Arteta et Arsenal ne se doutaient que moins d'un mois après la fin du mercato d'hiver, le technicien italien de l'OM serait poussé dehors. Auteur d'un excellent match pour ses grands débuts au Vélodrome contre Lens, Nwaneri a été laissé sur le banc par Jacques Abardonado, et n'est entré qu'en fin de match contre Strasbourg sous les ordres d'Habib Beye. Et comme le confirme La Provence, le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille ayant l'intention de jouer en 3-5-2, cela risque de pousser définitivement dehors le natif de Londres.

Nwaneri avait signé à l'OM pour De Zerbi

Selon le quotidien régional, rien de bon ne s'annonce pour Ethan Nwaneri du côté de l'OM. « L’ltalien est parti, et cela a surtout des conséquences pour l’Anglais, prêté par Arsenal et Mikel Arteta avec l'idée qu'il puisse progresser sous la houlette de "RDZ", en tant que doublure de Masan Greenwood ou derrière la pointe. Titulaire 4 fois sur 4 avec le Brescian, le Gunner n'a pas été utilisé par Jacques Abardona­do face à Strasbourg, puis est entré à la 71 e minute à Brest. Le système préférentiel d'Ha­bib Beye, en 3-5-2, ne semble pas l'avantager, puisqu'il n'y a pas d'ailiers dans ce schéma et qu'il paraît un peu léger pour évoluer en tant que piston, contrairement à Igor Paixao de l'autre côté. Aura-t-il l'occasion de rempla­cer Greenwood en seconde pointe, ou de s'imposer en relayeur très offensif ? Ce rôle est plus taillé pour Abdelli », s'interrogent nos confrères de La Provence.

Du côté d'Arsenal, on ne peut évidemment rien faire concernant la situation d'Etahn Nwaneri à l'Olympique de Marseille, aucune garantie n'ayant été donnée aux Gunners sur le fait que le joueur de 18 ans serait titulaire ou du moins, régulièrement aligné. Un souci pour l'actuel leader de Premier League, puisque Talksport révèle ce mercredi qu'Arsenal voulait que Nwaneri ait également un peu d'exposition pour pouvoir le transférer l'été prochain, et que c'est pour cela qu'il avait été prêté à l'OM.