OL : Textor craque et révèle des secrets inavouables

Ecarté par Eagle Football Holding Bidco, John Textor n'a évidemment pas laissé passer cela. Et celui qui avait racheté l'OL à Jean-Michel Aulas en 2022 a tout déballé pour se venger.
Si John Textor avait confirmé qu'il était capable de tout en venant défier Nasser Al-Khelaifi avec un chapeau de cow-boy sur la tête lors d'un OL-PSG, les supporters lyonnais espéraient surtout que l'homme d'affaires américain disparaisse rapidement de la Ligue 1. Mais visiblement, ce ne sera pas le cas et encore moins depuis l'annonce par Eagle Football Holdings Bidco que John Textor avait été écarté définitivement de la direction depuis le mois de janvier. Visiblement très remonté, John Textor a décidé de contre-attaquer en diffusant notamment des documents confidentiels sur la gestion de l'Olympique Lyonnais. Il s'agit pour lui de démontrer que, comme il l'a indiqué mardi sur les réseaux sociaux qu'il était « l'unique propriétaire » de la structure, incluant l'OL, mais également Botafogo.

Textor ne veut pas quitter l'OL comme cela

Comme le fait remarquer le grand spécialiste de tout ce qui concerne John Texor et Eagle Football Group, @maleklebgdu74, l'homme d'affaires américain a mis en ligne tout ce qui concernait les projets de l'Olympique Lyonnais lors du mercato 2025. « Textor est un fou furieux, il a publié le plan mercato prévu par Ares et Kang. On y apprend notamment que Tessmann et Fofana devaient être vendus dans le cadre du budget prévu permettant aussi de comprendre le chiffre de 40 millions à trouver durant le mercato d’été », constate, avec stupéfaction, celui qui suit ce dossier avec une vigilance extrême.
Épluchant attentivement le document mis en ligne par John Textor, il a découvert d'autres informations encore plus précises. « Ares a fixé un cadre juridique intronisant Kang comme boss de l’OL (accord Bidco-Ares-Kang). Ares a lui-même défini les budgets transferts et impose une stratégie mercato avec des rangs de décision (création d’un ExCo) en fonction des montants et des transactions. Pas d’exécution des gages OL jusqu’au 30 juin 2026; et Kang reste au moins jusqu’au 30 juin 2026 avec reconduction jusqu’au 30 juin 2027 », précise celui qui se présente comme Fan de football, fan et actionnaire de l’Olympique Lyonnais et avocat de formation.
