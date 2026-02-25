Monaco : Le prix d'Akliouche s'est écroulé

L'été dernier, le PSG a tenté de négocier avec l'AS Monaco pour faire venir Maghnes Akliouche, mais le club de la Principauté avait réclamé un montant phénoménal pour l'international français. Mais désormais les choses ont changé.

Au coeur de l'été 2025, le conseiller sportif de Nasser Al-Khalifi avait noué le dialogue avec le club de la Principauté concernant le dossier Akliouche, le Paris Saint-Germain pensant que l'attaquant tricolore de 24 ans pourrait apporter un vrai plus dans l'effectif de Luis Enrique. Mais, selon L'Equipe, les dirigeants monégasques auraient alors fait savoir à Luis Campos qu'il fallait mettre 70 millions d'euros sur la table pour s'attacher les services de Maghnes Akliouche, lequel prétendait clairement à une place en équipe de France pour le Mondial 2026. De quoi décider le PSG a finalement conserver Kang-In Lee. Mais, la saison du jeune attaquant ne se passe pas comme cela était prévu, et la valeur du natif de Tremblay-en-France a subitement pris du plomb dans l'aile, comme le confirme Régis Testelin dans le quotidien sportif.

Akliouche ne vaut plus 70ME

Et forcément, cela remet également en cause la présence de Maghnes Akliouche en équipe de France pour aller disputer la prochaine Coupe du Monde. « L’ASM pensait pouvoir vendre son gaucher pour 70 M€. C'était très ambitieux et la courbe de performances du Français a nettement fait chuter ce tarif prohibitif (...) Dans son entourage, on le dit conscient de ce passage difficile, vécu comme un cap à passer, mais serein et apte à en sortir. Il n'y a plus de temps à perdre », explique le journaliste de L'Equipe à quelques heures du match retour des barrages de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco.

Akliouche peut frapper fort contre le PSG

Ce PSG-Monaco représente une belle chance pour Maghnes Akliouche de se rappeler au bon souvenir de Didier Deschamps, qui sera évidemment un spectateur attentif de cette rencontre. Touché à la hanche, et pas vraiment mis en valeur lors du match aller perdu par Monaco à Louis II, le jeune attaquant a été laissé au repos afin de revenir plus fort contre le Paris Saint-Germain ce mercredi soir au Parc des Princes. Et si l'heure de frapper un grand coup en boutant les champions d'Europe en titre hors de la Ligue des champions avait sonné pour Maghnes Akliouche ?