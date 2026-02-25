OL : Endrick prévenu, il doit vite changer d'attitude

Endrick a traversé le match contre Strasbourg comme un fantôme, le joueur brésilien prêté par le Real Madrid à l'OL n'ayant pas son rendement habituel. L'avant-centre ne doit surtout pas oublier qu'il doit aider son équipe et pas se la jouer solo.

Mardi, c'est Après sa suspension, consécutive à son expulsion contre Nantes, Endrick a raté le match contre Nice, ce qui n'a pas empêché l'Olympique Lyonnais de battre Nice. De retour dans le onze de Paulo Fonseca dimanche contre Strasbourg, le joueur de 19 ans n'a pas été à la hauteur de son titre de meilleur joueur de Ligue 1 du mois de janvier. Au point même que lundi L'Equipe lui attribuait un 2 sur 10 avec un article Endrick porté disparu qui en dit long sur la faillite du joueur arrivé au récent mercato d'hiver. Mardi, c'est Sidney Govou qui a alerté sur le sujet Endrick

Endrick ne doit pas jouer pour lui, mais pour l'OL

Ce mercredi, Le Progrès confirme que du côté de l'OL on attend de l'avant-centre brésilien qu'il se mette au service du collectif et ne force pas les choses afin de vouloir attirer toute la lumière sur lui. « Endrick, lui, traverse un passage plus compliqué actuellement, et sait qu’il lui faudra remettre rapidement son talent au service de l’équipe », expliquent nos confrères. Même la presse espagnole, qui surveille de près les performances d'Endrick sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, s'est étonnée du comportement du joueur brésilien contre Strasbourg.

Endrick ? Je ne veux pas individualiser, tous les joueurs n’ont pas fait un bon match. Je vais parler avec lui, je dois voir ce qu’il aurait pu améliorer dans son jeu », a confié le coach lyonnais. Car les datas ont confirmé qu'à la Meinau, le Brésilien était passé totalement à côté de son match, Data OL précisant qu'Endrick avait perdu plus de ballons (15) qu’il n’a réussi de passes (11). Dimanche, face à l'OM dans un Vélodrome qui sera en fusion, le joueur prêté par le Real Madrid sera clairement attendu au tournant. Ainsi, le quotidien sportif Sport , qui roule pour le Barça et donc contre le Real Madrid, explique que Paulo Fonseca va personnellement rappeler à l'ordre le joueur prêté par le Real Madrid avant le match contre l'Olympique de Marseille. Il est vrai qu'après le match à Strasbourg, l'entraîneur de l'OL avait reconnu qu'Endrick était passé au travers .«», a confié le coach lyonnais. Car les datas ont confirmé qu'à la Meinau, le Brésilien était passé totalement à côté de son match, Data OL précisant qu'Endrick avait perdu plus de ballons (15) qu’il n’a réussi de passes (11). Dimanche, face à l'OM dans un Vélodrome qui sera en fusion, le joueur prêté par le Real Madrid sera clairement attendu au tournant.