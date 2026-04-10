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Il l'annonce, Barcola va pleurer s'il quitte le PSG

PSG10 avr. , 8:40
parGuillaume Conte
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Bradley Barcola, dragué par les formations anglaises, ne doit surtout pas quitter le PSG cet été alors qu'il est un homme important de la formation de Luis Enrique.
Quatre joueurs pour trois places, c’est la situation au sein de l’attaque du PSG. Un petit embouteillage pas facile à régler, et cela même s’il est rare de voir tous les joueurs offensifs disponibles en même temps pour Luis Enrique. Mais quand c’est le cas et qu’il y a un gros match, Bradley Barcola a un peu trop souvent été l’élu pour rejoindre le banc de touche au coup d’envoi. Et cela malgré une belle saison, des progrès dans la finition et une grosse forme physique en dehors de sa récente blessure.

Barcola est important au PSG

Cette situation semble en tout cas peser sur les envies de l’ancien lyonnais, qui se sait courtisé par la moitié des gros clubs de la Premier League. Un départ n’est pas à exclure même s’il sait qu’il risque de quitter un effectif très ambitieux et de grande qualité, mais qu’il n’est pas certain de retrouver ça ailleurs.
Ancienne star du PSG, ce fut même le premier joueur de gala à signer à Paris après le rachat du club par le Qatar, Javier Pastore est désormais agent de joueurs. Il a notamment Enzo Fernandez sous ses ordres. Et dans quelques mots échangés avec Top Mercato, il s’est permis de conseiller à Bradley Barcola de ne surtout pas quitter le PSG cet été, sous peine de le regretter.
« Barcola est encore très jeune, il a beaucoup de temps de jeu à Paris et en sélection. Il est en concurrence avec trois grands joueurs, très bons eux aussi, Dembélé, Doué et Kvara. Ils sont quatre pour deux ou trois postes alors il y en a toujours un qui reste sur le côté. Si j’étais son agent, je lui dirais d’être patient, de bien réfléchir, parce qu’il est dans l’un des meilleurs clubs du monde, dans lequel il est très important. Barcola est un joueur super important pour le club et doit le démontrer lorsqu’on lui en offre la possibilité. La saison dernière, il a été important, cette saison aussi », a souligné Javier Pastore, qui donne un conseil plein de sagesse à l’attaquant parisien. Il reste à savoir s’il sera suivi ou si la tentation de voir son statut changer chez un grand club anglais le poussera à quitter le PSG.
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Il l'annonce, Barcola va pleurer s'il quitte le PSG

Du calme, Barcola est un joueur d’un groupe, ses amis donc il est loin de partir.

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Franchement, le titre ne devrait pas être décerné… on est en Avril 2026 et on parle toujours de la CAN… 2025. Le continent africain méritait mieux qu’un pays, le Maroc qui a perdu le match, et un autre le Sénégal dont la délégation est sortie du terrain pendant 15 grosses minutes. Faudra cependant bien passer à autre chose.

Stéphane Richard futur président de l’OM, c’est validé !

Majn. tu n as toujours pas compris. alors pour la centieme fois je vais te le repeter...... NAsser ne peut pas etre condamné ! argent illimité, il achete les politiciens Sarko Daty etc, les instances. Labrune Infantino, Valcques, donc t imagines bien qu un juge ne pourra jamais le mettre en prison;... c est bon là ou toujours pas?

Stéphane Richard futur président de l’OM, c’est validé !

si tu savais à quel point c est marrant de te voir chercher des liens, des phrases, des articles a longueur de journée. ça m eclate. merci pour tout !

Stéphane Richard futur président de l’OM, c’est validé !

Non mais t'inquiete, lui c'est chalgoumi bis, quand il parle ou écrit on a toujours du mal à comprendre ce qu'il dit.

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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