Il choisit de signer au PSG, Liverpool enrage

Il choisit de signer au PSG, Liverpool enrage

PSG03 juil. , 10:00
parGuillaume Conte
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Le PSG est désormais seul sur le coup avec Yan Diomandé, qui a fait savoir qu'il voulait signer à Paris. De quoi faire rager Liverpool qui pensait avoir l'accord du joueur.
Révélation de cette saison sous le maillot du RB Leipzig, Yan Diomandé a beaucoup fait parler de lui pendant cette Coupe du monde, même si ses performances n’ont pas toujours été au niveau attendu. L’ailier de la Cote d’Ivoire possède une cote très élevée, sachant que Liverpool, le Real Madrid et le PSG s’intéressent fortement à lui.

Diomandé a fait son choix, le PSG va devoir payer

Le joueur l’a confié, c’est Paris qu’il souhaite rejoindre, ce qui va forcément faciliter les discussions pour le PSG. Une mauvaise nouvelle pour Leipzig, qui espérait faire jouer la concurrence pour récupérer plus de 100 millions d’euros pour son ailier. Et une mauvaise nouvelle aussi pour Liverpool, persuadé d’avoir l’accord du joueur et de son entourage.
Mais les Reds se sont faits clairement mener en bateau, annonce Lewis Steele, journaliste du Daily Mail qui a suivi cette rumeur de près. « Je pense que Liverpool s’est fait avoir par son agent franchement, parce qu'autant que je sache en parlant directement au camp du joueur, ils ont dit qu’ils étaient en contact avec Richard Hughes (directeur sportif de Liverpool) tous les jours. Je pense que Liverpool était très confiant quant à la finalisation de l’accord pour Yan Diomande. Il n’y a pas de moyen d’adoucir la pilule, ils ont raté leur cible principale. Je suis à 95 % sûr que le joueur rejoindra le PSG, mais attention s’ils ne sortent pas l’argent pour son transfert », a prévenu Lewis Steele, pour qui Paris ne voudra pas surpayer un joueur encore très jeune, et qui ne devrait pas être titulaire la saison prochaine.
En cas d’échec des négociations, cela pourrait relancer les spéculations sur son avenir, surtout que le RB Leipzig a été très clair et a fait savoir que Diomandé resterait au club cet été, sauf offre impossible à refuser. Le PSG est prévenu, ce n’est pas parce qu’il est quasiment seul sur le coup, que l’ailier des Eléphants lui sera donné.

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OL : Genesio peut perdre gros à cause de l’OM

Que les raisons soient variés montrent que dans celles-ci il peut y avoir une qui relève du seum. Troll ou pas. Après ce n'est pas la grande majorité je te l'accorde, cependant j'ai quand même bien l'impression que l'ensemble, à des degrés divers ok, aurait préféré qu'il ne vienne pas. Et par le fait, cette ensemble, a une insatisfaction qui peut aller pour certains jusqu'au seum, exprimé ou non. Après chacun ne représente que lui-même, et personne n'est représentatif de l'ensemble. Mais dire que personne n'a le seum est contestable.

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Bla... Bla... Bla...

Genesio à l’OM, le leader du Vélodrome n’est pas fan

D'accord avec toi ce n'est pas normal d'être dans cette situation. Mais du coup si tu penses que ce n'est pas normal d'être dans cette situation c'est que tu sais dans quelle situation on est. Donc, moralité, comme on est dans une situation anormale et qui exige de la patience et du soutien, et surtout de ne pas rajouter de l'huile sur le feu, les clubs de supporters doivent faire ce qui est leur raison d'être: apporter un soutien indéfectible à leur club même quand il y a un coup de moins bien.

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