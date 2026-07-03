Il choisit de signer au PSG, Liverpool enrage

Que les raisons soient variés montrent que dans celles-ci il peut y avoir une qui relève du seum. Troll ou pas. Après ce n'est pas la grande majorité je te l'accorde, cependant j'ai quand même bien l'impression que l'ensemble, à des degrés divers ok, aurait préféré qu'il ne vienne pas. Et par le fait, cette ensemble, a une insatisfaction qui peut aller pour certains jusqu'au seum, exprimé ou non. Après chacun ne représente que lui-même, et personne n'est représentatif de l'ensemble. Mais dire que personne n'a le seum est contestable.
Bla... Bla... Bla...
D'accord avec toi ce n'est pas normal d'être dans cette situation. Mais du coup si tu penses que ce n'est pas normal d'être dans cette situation c'est que tu sais dans quelle situation on est. Donc, moralité, comme on est dans une situation anormale et qui exige de la patience et du soutien, et surtout de ne pas rajouter de l'huile sur le feu, les clubs de supporters doivent faire ce qui est leur raison d'être: apporter un soutien indéfectible à leur club même quand il y a un coup de moins bien.
Openda Duranville Fofana, une attaque Belge qui pourrait être sympa.
Messi aurait dû prendre un rouge dès le premier match.
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🇨🇮 Je vois que certains supporters du PSG sont sceptiques au sujet de l'arrivée potentielle de 𝗬𝗮𝗻 𝗗𝗶𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗲́ (𝟮𝟬𝟬𝟲) dans leur club. Pour moi, il coche au contraire toutes les cases et il a absolument tout pour réussir au PSG, encore plus sous les ordres de Luis