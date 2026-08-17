Strasbourg

Jacobo Ortega quitte le Real Madrid et rejoint Strasbourg (officiel)

RCSA17 août , 11:16
parHadrien Rivayrand
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Le RC Strasbourg a officialisé ce lundi l’arrivée de Jacobo Ortega. Le jeune joueur arrive en provenance du Real Madrid dans le cadre d’une opération estimée à 10 millions d’euros. À 20 ans, l’attaquant espagnol dispose d’une belle opportunité de lancer sa carrière en Ligue 1. Il s’est engagé avec le club alsacien jusqu’en juin 2031.
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