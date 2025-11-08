ICONSPORT_274463_0012

Il arrive au PSG, il a Anelka et Coman dans le viseur

PSG08 nov. , 14:00
parGuillaume Conte
1
Le PSG va être orphelin d'Achraf Hakimi pour les prochaines semaines, et cela pourrait bien donner l'opportunité à un joueur prometteur de se montrer. 
Luis Enrique l’a toujours dit, il compte s’appuyer sur l’énorme potentiel du centre de formation du Paris Saint-Germain pour apporter les touches nécessaires à son équipe. C’est aussi pour cette raison qu’il n’a jamais forcé pour du recrutement à outrance, préférant sortir régulièrement des jeunes, et leur faire confiance comme c’est le cas actuellement avec Senny Mayulu par exemple, ou Ibrahim Mbaye. 

De la Youth League aux pros pour Boly ?

Le prochain sur la liste pourrait être encore plus jeune. Né en janvier 2009, David Boly n’a que 16 ans, mais il a participé aux dernières séances d’entrainement avec les pros. Forcément, sa présence est aussi liée aux besoins spécifiques à ce poste, puisque l’infatigable Achraf Hakimi a été sérieusement blessé par Luis Diaz lors du match face au Bayern Munich cette semaine. Son retour ne se fera pas avant la fin du mois de janvier, car il espère être rétabli pour la Coupe d’Afrique des Nations qui aurai lieu au coeur de l’hiver. 
L’occasion pour le très jeune latéral de monter en grade et de faire partie du groupe pour le match face à Lyon ce dimanche soir ? Vue sa dernière performance en Youth League, c’est une forte possibilité et au sein du club parisien, on estime que Luis Enrique est tout à fait capable de donner ses premières minutes au joueur habitué à évoluer en U19 Nationaux. Surtout que le PSG ne compte pas tant de véritables spécialistes du poste que cela. 
En cas d’apparition dans les prochaines semaines, David Boly pourrait bien rejoindre le cercle prestigieux des joueurs qui ont débuté avec le maillot du PSG sur le dos à 16 ans. C’est en effet le cas de Warren Zaïre-Emery, qui reste le plus jeune de l’histoire à 16 ans et 4 mois, mais aussi de Kingsley Coman ou Nicolas Anelka. 

1
Derniers commentaires

Ligue 1+, le nouveau nombre d’abonnés fait froid dans le dos

parce que tu penses que le match de plus sera déterminent ? moi j'en doute, la majorité des abonnés Bein le font pour voir du foot européen ainsi que d'autres sport comme la NBA le match de plus aura qu'une incidence faible

Dönnum va prendre cher, Toulouse est révolté

Tu peux enlever le "peut-être" de ta phrase.

Ligue 1+, le nouveau nombre d’abonnés fait froid dans le dos

Je pense que les 3-400 000 pourront être atteint rapidement. Le reste viendra petit à petit.

Il arrive au PSG, il a Anelka et Coman dans le viseur

Pas une surprise, le PSG n'a pas recruté au poste d'arrière droit parceque Luis Enrique l'avait deja repéré l'an dernier. Il s'est blessé pour plusieurs mois en juin avec les jeunes de l'EDF et même en sachant ça, le PSG n'a pas recruté. Il est revenu mi octobre de blessure et depuis il enchaîne bien

Ligue 1+, le nouveau nombre d’abonnés fait froid dans le dos

Quand il y aura toute la L1, quand Bein aura rendu son match, le nombre d'abonnés sera optimisé et l'on pourra vraiment voir s'il est possible de dépasser les 2 millions

