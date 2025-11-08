ICONSPORT_276181_0143

« C’est vrai », Julian Alvarez répond au PSG

PSG08 nov. , 12:00
parGuillaume Conte
0
Julian Alvarez au PSG, l'histoire n'est pas encore en marche, mais l'attaquant argentin de l'Atlético de Madrid ne ferme pas la porté à l'idée de rejoindre le club français. 
Luis Enrique l’a toujours fait savoir, il n’a absolument rien contre le fait de jouer avec un vrai avant-centre titulaire. Mais que ce soit avec le FC Barcelone, la sélection espagnole ou le PSG, l’entraineur ibérique estime avoir souvent eu sous la main un effectif ne lui permettant pas ce luxe. Soit le profil ne convient pas, comme c’est le cas avec Gonçalo Ramos actuellement, soit il pense que son équipe sera plus libre avec un joueur en faux-9, ce qui a parfaitement réussi à Ousmane Dembélé la saison passée. 
La question s’est déjà posée par le passé, mais avoir un joueur capable de finir les actions et de peser sur les défenses pourrait être un élément précieux pour Luis Enrique. Le nom de Julian Alvarez a souvent été cité. Tout simplement parce que l’Argentin a des qualités énormes démontrées à Manchester City, et qu’il se perd un peu à l’Atlético de Madrid. Pas de titres majeurs en vue, un football qui n’est pas vraiment celui qu’il a connu chez les Sky Blues, voilà qui pousse l’Argentin à réfléchir à son avenir. 

Dans un entretien à France Football, le champion du monde a bien voulu évoquer l’intérêt du PSG pour le faire venir. Ce ne sera pas cet hiver, mais dans une prise de parole assez rare, Alvarez avoue que la situation peut se présenter l’été prochain. Comme cela fut le cas par le passé. 
« C’est vrai, il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent, ils ont montré un intérêt pour me recruter, mais ça ne s’est pas fait. Pour le moment, je suis concentré sur l’Atlético. On fera le bilan en fin de saison », a prudemment avancé l’ancien super-sub de Manchester City.  
A l’été 2024, l’Atlético de Madrid avait mis 75 millions d’euros sur la table pour s’offrir l’attaquant. A désormais 25 ans, et avec un contrat courant jusqu’en 2030, sa valeur reste sensiblement la même. Le PSG sait en tout cas à quoi s’en tenir s’il veut s’offrir Alvarez cet été, la porte n’est clairement pas fermée. 
J. Álvarez

J. Álvarez

ArgentinaArgentine Âge 25 Attaquant

Friendly International

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs3
Buts2
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs11
Buts7
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Loading