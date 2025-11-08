PSG : L’erreur de Luis Enrique va coûter 150 ME

ICONSPORT_273046_0010
Catégoriquement opposé à l’arrivée de Victor Osimhen l’année dernière, Luis Enrique a apparemment changé d’avis. Le Paris Saint-Germain s’intéresse à nouveau à l’attaquant nigérian malgré le montant énorme fixé par Galatasaray.
Confronté à de nombreuses blessures, le Paris Saint-Germain ne peut que reconnaître son erreur. Le club de la capitale n’a pas jugé nécessaire d’agrandir son effectif pendant l’été. Un choix lourd de conséquence puisque les solutions manquent à toutes les lignes. Cet hiver, la direction prévoit de remédier au problème. Mais en attendant, le champion d’Europe voit les rumeurs d’arrivées se multiplier. On parle notamment d’un intérêt pour Victor Osimhen.

L’information peut paraître étonnante dans la mesure où Luis Enrique s’était opposé à la signature de l’attaquant nigérian à l’été 2024. L’ancien joueur du LOSC ne correspondait pas au profil privilégié par l’entraîneur parisien. Un an plus tard, l’avant-centre de Galatasaray n’a pas changé son style de jeu mais le coach espagnol semble finalement prêt à lui ouvrir la porte de son vestiaire. On peut dire que le technicien a mal choisi son moment. Trois mois après son transfert définitif, Victor Osimhen n’est pas disponible sur le marché. Le média Fichajes indique que Galatasaray ne souhaite pas s’en séparer aussi rapidement, à moins d’une offre complètement folle à 150 millions d’euros.
Nos confrères affirment que le Paris Saint-Germain serait disposé à s’aligner sur cette demande. Mais il est clair que les dirigeants parisiens ne miseront pas un tel montant sur l'actuel meilleur buteur de la Ligue des Champions (6 buts). Fidèle à sa politique, le pensionnaire du Parc des Princes n’est plus du genre à dépenser une fortune sur une star. Rappelons également que la formation présidée par Nasser Al-Khelaïfi cherche surtout un attaquant capable d’évoluer sur les côtés, ce qui ne correspond pas aux habitudes de Victor Osimhen. Sauf surprise, les Paris Saint-Germain devrait trouver son bonheur ailleurs.
« Vous vous énervez », il comprend la colère à l’OM

Il y a semble t il une cassure où les joueurs ne semblent plus emportés par la fougue de De Zerbi. De Zerbi est un meneur d'hommes pas un tacticien donc son principal ressort cassé, De Zerbi n'a pas beaucoup de solutions car il n'a pas la vision tactique d'un Luis Enrique

L1 : Rennes réalise un beau hold-up à Paris

D’un côté, un gardien qui fait le taf et fait gagner les points et de l’autre côté, un gardien qui n’en est pas capable… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Deux matchs mais un salaire qui fait hurler, l’OM le vire

Vaut-il mieux qu’il soit à l’infirmerie ou bien qu’il fasse les mêmes gestes que Pavardinho , pour le plus grand bonheur du Vélodrame ? La voilà la vraie question. …😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

« Vous vous énervez », il comprend la colère à l’OM

Le message de l'entraîneur est de plus en plus inaudible.Il s'agite au bord de la touche pendant les matchs . Il est limite vulgaire pendant les conférences de presse et enfin il met l'échec de son équipe un peu trop sur le dos des arbitres . Trouvez moi une déclaration de Mr ENRIQUÉ ou de Mr GARDIOLA évoquant l'arbitrage . Ne cherchez pas trop vous ne trouverez pas . Même la blessure de Hakimi , ENRIQUÉ a déclaré :"" les blessures ,hélas ,font partie du jeu "".Fermez le ban

PSG : L’erreur de Luis Enrique va coûter 150 ME

OSIMGEN ne viendra jamais au PSG . Il y a des éléments dont vous journalistes ignorent . Ce joueur donc ,n'est ni la priorité du club ou du DS . Donc ,aucune faute de Enriqué à 150 millions d'euros

