PSG : L’erreur de Luis Enrique va coûter 150 ME

Catégoriquement opposé à l’arrivée de Victor Osimhen l’année dernière, Luis Enrique a apparemment changé d’avis. Le Paris Saint-Germain s’intéresse à nouveau à l’attaquant nigérian malgré le montant énorme fixé par Galatasaray.

Confronté à de nombreuses blessures, le Paris Saint-Germain ne peut que reconnaître son erreur. Le club de la capitale n’a pas jugé nécessaire d’agrandir son effectif pendant l’été. Un choix lourd de conséquence puisque les solutions manquent à toutes les lignes. Cet hiver, la direction prévoit de remédier au problème. Mais en attendant, le champion d’Europe voit les rumeurs d’arrivées se multiplier. On parle notamment d’un intérêt pour Victor Osimhen.

L’information peut paraître étonnante dans la mesure où Luis Enrique s’était opposé à la signature de l’attaquant nigérian à l’été 2024. L’ancien joueur du LOSC ne correspondait pas au profil privilégié par l’entraîneur parisien. Un an plus tard, l’avant-centre de Galatasaray n’a pas changé son style de jeu mais le coach espagnol semble finalement prêt à lui ouvrir la porte de son vestiaire. On peut dire que le technicien a mal choisi son moment. Trois mois après son transfert définitif, Victor Osimhen n’est pas disponible sur le marché. Le média Fichajes indique que Galatasaray ne souhaite pas s’en séparer aussi rapidement, à moins d’une offre complètement folle à 150 millions d’euros.

Nos confrères affirment que le Paris Saint-Germain serait disposé à s’aligner sur cette demande. Mais il est clair que les dirigeants parisiens ne miseront pas un tel montant sur l'actuel meilleur buteur de la Ligue des Champions (6 buts). Fidèle à sa politique, le pensionnaire du Parc des Princes n’est plus du genre à dépenser une fortune sur une star. Rappelons également que la formation présidée par Nasser Al-Khelaïfi cherche surtout un attaquant capable d’évoluer sur les côtés, ce qui ne correspond pas aux habitudes de Victor Osimhen. Sauf surprise, les Paris Saint-Germain devrait trouver son bonheur ailleurs.