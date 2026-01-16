Le PSG va payer la clause d’une pépite du Barça

En manque de temps de jeu au FC Barcelone, le jeune Dro Fernandez a choisi de partir cet hiver. Le milieu offensif se dirige vers le Paris Saint-Germain qui va payer le montant de sa clause libératoire.

Après Neymar et Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain va de nouveau payer la clause libératoire d’un joueur du FC Barcelone. Cette fois, ce n’est pas une star, ni même un titulaire, mais plutôt un jeune prometteur. Le média catalan Sport annonce effectivement la signature imminente de Dro Fernandez (18 ans) au club de la capitale. Le champion d’Europe s’apprête à verser les six millions d’euros nécessaires pour arracher le Blaugrana frustré par sa situation.

Malgré la confiance de l’entraîneur Hansi Flick, qui l’avait intégré à l’équipe première durant la préparation estivale, le produit de la Masia n’a que très peu joué cette saison. Le milieu confronté à une rude concurrence dans le secteur offensif n’est apparu qu’à cinq reprises toutes compétitions confondues. Ce n’est pas suffisant pour Dro Fernandez que le Barça espérait prolonger. Le directeur sportif Deco souhaitait parvenir à un accord avec le jeune Barcelonais sous contrat jusqu’en 2027. Mais ce vendredi matin, l’Espagnol a annoncé à Hansi Flick que son aventure au sein de son club formateur était terminée.

Sans doute une grande déception pour le coach allemand, mais aussi pour la direction qui considère Dro Fernandez comme l’un de ses plus grands espoirs. Et ce même si le milieu offensif ne s’est pas forcément montré à son avantage lorsqu’il en a eu l’opportunité. Doué techniquement, le milieu polyvalent a encore besoin de temps pour s’affirmer au plus haut niveau. La suite de sa progression passera par le Paris Saint-Germain dont le projet valorise les jeunes talents comme Dro Fernandez. C’est peut-être l’argument qui a le plus pesé dans le choix de l’international U18 espagnol.