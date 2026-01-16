Le PSG va payer la clause d’une pépite du Barça

Je parie que t'es chroniqueur sur cnews....
Vala vala … 🥳🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
A cause de son histoire battu ca femme, c'est le seul qui a fait ça , toi tu confond battre une femme et violé une femme, c'est pas la même chose, le cas de greewood c'est le seul, et c'est le seul qui a étais banni de son pays natal, a cause de son histoire personne en voulait , sauf L OM qui on pris un risque
Bon match a tous et force a paname !!! La victoire ✌️ ✌️
Y a quand même beaucoup de jeunes qui partent de Lyon gouiri, carqueret et beaucoup d autre aussi
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
💰 El jugador abonará los 6 millones de euros de su cláusula de rescisión y ya se lo ha comunicado a Hansi Flick esta mañana 🔙 Su gran rendimiento le valió un hueco en el primer equipo desde hace pocos meses, pero su etapa en la capital catalana ya ha llegado a su fin