L'OL confirme une très grosse vente au mercato d'hiver

L'OL confirme une très grosse vente au mercato d'hiver

OL
parCorentin Facy
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L’OL a vendu pour 60 millions d’euros l’été dernier avec les transferts d’Afonso Moreira et de Malick Fofana, mais le club rhodanien va encore devoir se séparer d’un joueur à forte valeur marchande cet hiver.
Depuis plus d’un an, l’Olympique Lyonnais a totalement changé de braquet sur le plan financier avec l’arrivée de Michele Kang en lieu et place de John Textor. Sous la direction de la femme d’affaires américaine, l’OL a retrouvé une bien meilleure santé financière mais les efforts doivent se poursuivre. Après s’être séparé d’Afonso Moreira et de Malick Fofana pour un total de 60 millions d’euros l’été dernier, le club rhodanien doit encore vendre.

Un gros départ est essentiel cet hiver

Dans son rapport annuel, OL Groupe prévient que l’Olympique Lyonnais va devoir poursuivre les ventes de joueurs au mois de janvier pour mener à bien son plan financier. Une nécessité après un mercato estival 2026 qui devait être davantage rémunérateur pour le club rhodanien. La question est maintenant de savoir qui va faire ses valises d’ici quelques semaines ? Paulo Fonseca va croiser les doigts pour ne pas perdre d’élément majeur. Pour le site Olympique et Lyonnais, les options ne sont pas si nombreuses.
« En se blessant, Pavel Šulc est une option en moins. Lui aussi ayant potentiellement une belle cote, Tyler Morton traîne une pubalgie qui risque forcément de rebuter certains prétendants » soulignent nos confrères. Reste maintenant à voir comment Matthieu Louis-Jean va se débrouiller pour continuer à renflouer les caisses de l’Olympique Lyonnais sans affaiblir de trop l’effectif à la disposition de Paulo Fonseca, qui aura encore la Ligue 1, la Coupe de France et probablement toujours l’Europa League à disputer en deuxième partie de saison. Du côté des supporters lyonnais, on va forcément suivre ce mercato hivernal avec la peur de voir les meilleurs éléments s’en aller.
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ilest classé 2 eme a rien de kane dc ca ne disqualifie pas meme france football a communiqué la dessus lol de plus la classe et le fair play c'est sur le terrain pas en dehors

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Souvent dû a des changements tardifs ou carrément pas de changement de joueurs souvent j' ai vu Tolisso finir les matchs en tirant la langue en jouant devant alors qu un joueur frais aurait pu apporter beaucoup plus trop frileux dernièrement contre Hoffenheim on est mené 2a0 il fait entrer des défenseurs alors qu on a Duranville qui aurait pu entrer pour se mettre un peu en jambe avant Paris....,. Après il a certainement des raisons mais ça se reproduit assez souvent quand même.

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Bah non.Tu as mal lu. C'est par ordre de priorité. Et en aucun cas, si tu es nul dans un critère, ça te disqualifie pour être classé. CQFD

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Tu etais bon quand tu rentrais en cours de match, titulaire tu n'as rien montré.tu etais barré par meilleur que toi.C'est le foot mais ne critique ^pas les choix de joueurs de L.E vu ce que montrait l'equipe

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Les négociations ne datent pas de la semaine dernière. Tu mélanges deux choses qui ne sont pas du même ordre. Tu donnes un classement a un instant T, alors qu'il s'agit d'un partenariat sur plusieurs années. Ce que regarde l'équipementier ce sont certes en partie les résultats (mais les résultats en fin de saison, pas après 3 journées de C2 et 8 de ligue 1), mais surtout ils prennent en compte les résultats pour savoir si cela influencera les ventes. Et il semble, au regard de l'investissement d'Adidas, qu'ils sont plutôt confiant sur ce sujet là. Et ils ont l'expérience des années difficiles avec nous sous RLD ou Margarita. Ils savent ce que ça peut donner au pire, et le meilleur n'est pas impossible à obtenir. Après il faut s'entendre sur la notion de meilleur, je suis d'accord.

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