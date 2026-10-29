L'OL confirme une très grosse vente au mercato d'hiver

L’OL a vendu pour 60 millions d’euros l’été dernier avec les transferts d’Afonso Moreira et de Malick Fofana, mais le club rhodanien va encore devoir se séparer d’un joueur à forte valeur marchande cet hiver.

Depuis plus d’un an, l’Olympique Lyonnais a totalement changé de braquet sur le plan financier avec l’arrivée de Michele Kang en lieu et place de John Textor. Sous la direction de la femme d’affaires américaine, l’OL a retrouvé une bien meilleure santé financière mais les efforts doivent se poursuivre. Après s’être séparé d’Afonso Moreira et de Malick Fofana pour un total de 60 millions d’euros l’été dernier, le club rhodanien doit encore vendre.

Un gros départ est essentiel cet hiver

Dans son rapport annuel, OL Groupe prévient que l’Olympique Lyonnais va devoir poursuivre les ventes de joueurs au mois de janvier pour mener à bien son plan financier. Une nécessité après un mercato estival 2026 qui devait être davantage rémunérateur pour le club rhodanien. La question est maintenant de savoir qui va faire ses valises d’ici quelques semaines ? Paulo Fonseca va croiser les doigts pour ne pas perdre d’élément majeur. Pour le site Olympique et Lyonnais, les options ne sont pas si nombreuses.