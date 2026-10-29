Adieu Larsonneur, l'ASSE a trouvé son successeur

Actuellement blessé, Gautier Larsonneur a laissé sa place à Mamour Ndiaye lors des deux derniers matchs de Ligue 2 contre le Red Star et le FC Nantes. Avec une réussite qui incite à l’optimisme.

L’AS Saint-Etienne a peut-être trouvé son gardien pour les années à venir. Actuellement blessé, Gautier Larsonneur a subi de nombreuses critiques depuis la fin de saison dernière. Il est notamment reproché à l’ancien Brestois de ne pas être suffisamment décisif et de commettre trop d’erreurs dans les moments importants, ce qui n’a pas aidé l’ASSE à valider sa montée en Ligue 1 lors de la saison 2025-2026. En son absence lors des deux derniers matchs, c’est Mamour Ndiaye qui a démarré dans les buts stéphanois.

L’ancien gardien du Sarpsborg 08, recruté pour 1 million d’euros l’été dernier, a joué face au Red Star et Nantes sans encaisser le moindre but. Ses premiers pas à l’ASSE sont très encourageants et laissent penser que le gardien sénégalais de 21 ans a l’étoffe pour épouser un jour le rôle de numéro 1 dans le Forez. « Son efficacité constitue donc un premier motif de satisfaction pour le staff stéphanois. Malgré une expérience limitée à ce niveau, le Sénégalais a su répondre aux exigences immédiates du poste » souligne à ce propos le site spécialisé Peuple Vert, avant d’ajouter.

Mamour Ndiaye répond aux attentes

« Autre élément positif : il n’a pas semblé perturbé par l’enjeu de ces deux rencontres. À l’extérieur contre le Red Star comme dans l’ambiance de Geoffroy-Guichard face à Nantes, Ndiaye a contribué à préserver les résultats obtenus par ses partenaires » peut-on lire. Gautier Larsonneur doit donc se méfier. Car si l’ancien Brestois retrouvera probablement sa place de titulaire lorsqu'il sera rétabli, Ian Cathro sait désormais qu’il peut compter sur une doublure de haut niveau à ce poste si spécifique et crucial. Mamour Ndiaye, dont le contrat avec l’AS Saint-Etienne court jusqu’en juin 2030, aura sa carte à jouer dans les mois à venir.