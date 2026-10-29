Le PSG et Barcelone discutent d'un transfert à 80 ME

La volonté du PSG de recruter Fermin Lopez se confirme. Face à cet intérêt, le Barça a fixé un prix colossal pour son international espagnol : 80 millions d’euros.

Homme à tout faire d’Hansi Flick au milieu de terrain, Fermin Lopez réalise un début de saison excellent en Liga . Déjà auteur de 4 buts et de 3 passes décisives en championnat, l’international espagnol de 23 ans s’impose depuis plusieurs mois comme un élément fort du groupe catalan. Sous contrat jusqu’en 2031, Fermin Lopez n’aspire pas à quitter son club formateur à court terme. Sauf que depuis quelques temps, plusieurs gros clubs européens suivent sa situation avec une réelle volonté de le recruter.

C’est notamment le cas du Paris Saint-Germain, comme indiqué par ailleurs il y a quelques jours. Le club de la capitale a tout simplement craqué pour Fermin Lopez, un joueur Luis Enrique compatible au milieu de terrain, capable de s’adapter parfaitement aux idées de jeu de l’entraîneur espagnol. Le site Fichajes confirme que le PSG est en lice pour s’offrir Fermin Lopez, dans un dossier qui l’oppose à Arsenal et au Bayern Munich. Le champion d’Espagne en titre n’est initialement pas vendeur pour un joueur important de son équipe, mais sa situation économique l’oblige à considérer les offres potentielles.

Le Barça attend 80 ME pour Fermin Lopez

Le média nous apprend ainsi qu’en cas de proposition à hauteur de 80 millions d’euros, le FC Barcelone pourrait se résoudre à vendre Fermin Lopez. Il sera effectivement difficile pour Joan Laporta de dire non à un tel chèque pour un joueur certes important, mais pas non plus indiscutable à Barcelone dans un secteur de jeu qui compte aussi Rodri, Pedri ou encore Olmo. La question est maintenant de savoir si le Paris Saint-Germain sera enclin à proposer une telle offre pour s’offrir Fermin Lopez, ou si Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos jugeront ce prix abusif de la part des dirigeants barcelonais.