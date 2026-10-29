La FFF rêve d’un cadeau fou pour Zidane à Lyon

Et si Zinedine Zidane gagnait son premier titre en France avec les Bleus ? C'est le rêve de Philippe Diallo, candidat à l'organisation du Final 4 de la Ligue des Nations.

Président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo n’a pas eu à trop négocier pour trouver le sélectionneur qui a succédé à Didier Deschamps. Zinedine Zidane était le nom sur toutes les lèvres et l’ancien Ballon d’Or a sagement attendu que la fin du règne de « DD » soit sifflée pour prendre la suite. Les négociations ont été faciles et l’aura de Zizou a pour le moment fait le reste. La passion autour de l’équipe de France n’a fait que grandir cet automne au début de l’ère Zidane, et Philippe Diallo ne peut que s’en féliciter.

Lyon et Saint-Etienne en grands favoris

Pour fêter cela, le boss de la FFF rêve de réaliser un joli coup. Selon les informations de Ouest-France, il souhaite organiser la Finale à 4 de la Ligue des Nations, en juin 2027. La France n’a plus rien à prouver en matière d’organisation des grandes compétitions, et l’idée d’aider les Bleus à remporter un premier trophée avec Zidane à leur tête est forcément très tentante. Surtout que la France n’a jamais organisé un tel évènement.

Pour cela, il faudra d’abord que les Bleus assurent avec une place en quarts de finale à aller chercher sur les deux derniers matchs de poule en novembre, puis passer cet écueil au mois de mars. Et dans ce cas, la France compte bien être candidate à l’organisation de ce Final 4, en choisissant les villes de Saint-Etienne et Lyon pour la finale. Il faut dans le cahier des charges que les stades soient distants de moins de 150 kilomètres, ce qui fait des deux villes rivales le premier choix, sachant que le Stade de France et le Parc des Princes ne sont pas disponibles. Chaque stade aurait une demi-finale, et avec son stade de plus grande capacité, Lyon accueillerait la finale.

Une candidature qui pourrait surfer sur la popularité énorme de la France de Zidane, à condition de ne pas faillir dans les prochaines échéances, et d’avoir le feu vert de l’UEFA.