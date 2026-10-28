PSG : Luis Enrique dit non à l'arrivée de Malo Gusto

A la recherche d’une doublure à Achraf Hakimi depuis plusieurs saisons, le PSG s’intéresse à Malo Gusto selon la presse anglaise. Une piste toutefois à prendre avec des pincettes.

Le Paris Saint-Germain a trouvé une doublure à Nuno Mendes l’été dernier avec la signature de Lucas Digne pour moins de 10 millions d’euros. L’ancien joueur d’Aston Villa ne donne pas vraiment satisfaction à Luis Enrique, qui lui a préféré Lucas Hernandez contre Barcelone. Le PSG a au moins essayé quelque chose sur ce poste, ce qui n’a pas été le cas avec le rôle de latéral droit. Personne n’a été recruté derrière l’indiscutable Achraf Hakimi, le club parisien estimant que Warren Zaïre-Emery pouvait faire le job en cas de besoin.

Un nom circule néanmoins avec insistance, notamment dans la presse anglaise, pour rejoindre à moyen terme le PSG : l’international français Malo Gusto. L’ancien Lyonnais a un profil qui peut plaire à Luis Enrique, avec une vraie faculté à se projeter vers l’avant et à se montrer décisif comme peut l’être Achraf Hakimi sous le maillot parisien. Reste que selon le compte insider PSG Inside Actu sur X, cette piste n’est pas réelle. « Encore une fausse information… » a publié le compte spécialisé au sujet de la rumeur selon laquelle le Paris Saint-Germain va tenter de recruter Malo Gusto dans les prochaines semaines.

Le PSG pas réellement intéressé par Gusto

Reste maintenant à savoir si le double champion d’Europe en titre a un autre joueur dans le viseur pour ce poste de latéral droit ou si tout simplement, Luis Enrique est satisfait de la situation actuelle. Derrière l’indéboulonnable Achraf Hakimi, le club parisien peut compter sur Zaïre-Emery mais aussi sur la polyvalence d’éléments tels que Zabarnyi, Joao Neves voire Mayulu en cas d’urgence. En tout cas, un transfert de Malo Gusto en provenance de Chelsea n’est pas du tout dans les petits papiers du PSG. Du moins pas pour le moment.