PSG : Luis Enrique dit non à l'arrivée de Malo Gusto

Harry Kane... le joueur qui a remporté le Ballon d'Or en ayant marqué beaucoup de points sur le 3ème critère : le fair-play. 😆
Kroupi n'a pas l'air d'avoir envie de venir alors on s'en passera
Safonov ne fait pas l'unanimité? C'est ça L.E lui fait totalement confiance et safonov la merite et lui rend bien .
Tiens... revoilà le décérébré qui veut faire l'intelligent grace à une IA. Mdr C'est parce qu'il existe des gens comme toi... que notre monde est dégueulasse. ^^
Ah tiens... le petit débile qui pointe son nez alors qu'il porte encore des couches. Pour beaucoup... Kylian Mbappé est le véritable Ballon d'Or.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|9
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|4
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|5
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
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Encore une fausse information....
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