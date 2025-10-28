ICONSPORT_274852_0167

Hakimi, le PSG paie cher cette grosse erreur

PSG28 oct. , 10:00
parCorentin Facy
2
Le PSG affrontera Lorient sans Achraf Hakimi, laissé au repos, ce mercredi en Ligue 1. Une absence qui met en lumière l’absence de recrutement à ce poste lors du précédent mercato estival.
Homme fort du Paris Saint-Germain la saison dernière, Achraf Hakimi est reparti sur des bases similaires pour cet exercice 2025-2026. L’international marocain est sans contestation possible le meilleur latéral droit au monde et il l’a encore une fois prouvé cette semaine avec une performance haut de gamme face au Bayer Leverkusen en Ligue des Champions, avant de claquer un doublé à Brest samedi en Ligue 1. Achraf Hakimi est si fort que le PSG n’a réussi à trouver aucun joueur acceptant de se frotter à lui pour doubler le poste de latéral droit l’été dernier.
Un échec que Paris risque de payer sur certains matchs, comme ce mercredi face à Lorient. Certes, l’adversité sera modeste pour les Parisiens contre les Merlus. Mais l’absence de réel latéral droit remplaçant pose un nouveau casse-tête à Luis Enrique comme le souligne L’Equipe. Le quotidien explique que le coach du PSG doit trancher entre deux joueurs non-spécialistes du poste : Warren Zaïre-Emery, qui retrouve un superbe niveau au milieu de terrain ou Marquinhos, lequel est tout juste de retour de blessure.

Le PSG n'a pas recruté de latéral au mercato

Dans un cas comme dans l’autre, la solution n’est pas idéale et il aurait été préférable pour Luis Enrique de compter une vraie solution de rechange à ce poste, ce que le PSG n’a pas été capable de lui apporter au mercato estival. Résultat, c’est sans doute Warren Zaïre-Emery qui va démarrer à droite mercredi sur la pelouse de Lorient, un choix qui va toutefois affaiblir Paris dans le coeur du jeu. Le quotidien national souligne par ailleurs qu’en fin de semaine, Luis Enrique a convié le jeune David Boly (16 ans) à l’entraînement des professionnels. Un vrai spécialiste du poste, qui pourrait faire ses grands débuts avec le PSG dans les semaines à venir. D’autant qu’en janvier, Paris sera privé d’Achraf Hakimi le temps de la Coupe d’Afrique des Nations. Une période plus longue durant laquelle le club parisien espère ne pas payer trop cher son erreur du mercato estival.

Lire aussi

PSG : Hakimi c’est de la folie, ça devient indécentPSG : Hakimi c’est de la folie, ça devient indécent
Hakimi et le PSG mettent la pression sur l'OMHakimi et le PSG mettent la pression sur l'OM
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_271025_0564
PSG

PSG : Joao Neves et Fabian Ruiz de retour

ICONSPORT_251992_0367
OL

Sidney Govou a une peur colossale pour l’OL

ICONSPORT_272416_0203
OM

OM : De Zerbi panique, Dugarry l'assassine

Fil Info

11:19
PSG : Joao Neves et Fabian Ruiz de retour
11:00
Sidney Govou a une peur colossale pour l’OL
10:30
OM : De Zerbi panique, Dugarry l'assassine
9:30
TV : Le Canal Football Club en danger de mort
9:00
ASSE : Horneland joue sa peau ce mardi et il le sait
8:40
OM : Greenwood reçoit une offre effarante
8:20
OL : Malick Fofana blessé, Lyon va recruter en urgence
8:00
Transfert à 40 millions d'euros, le PSG lance l'assaut

Derniers commentaires

« Vous êtes des vieux cons » : Pavard fait dérailler RMC

C est quand même incroyable qu' ils ne connaissent toujours pas l histoire de leur club

L1 : Rennes mené 2-0 par Nice, le stade se vide

L'an passé en début de saison j'étais tres sceptique sur Beye . Je pense qu'il n'a pas les épaules pour le stade rennais

OL : Malick Fofana blessé, Lyon va recruter en urgence

bah venant d'un rosbeef de 2ème division... Il se croyait beau comme le soleil alors qu'il était con comme la lune... Ce Liam mérite des baffes...

OL : Malick Fofana blessé, Lyon va recruter en urgence

Quand on pense que l'entraineur de Strasbourg, Liam Rosenior, est allé dire à l'antenne, juste après le match, que son joueur ne méritait pas le carton rouge après son tacle assassin.

OL : Malick Fofana blessé, Lyon va recruter en urgence

L'OL a les moyens de recruter un bon joueur avec la vista actuelle de sa cellule de recrutement. L'OL devrait se tourner vers un joueur polyvalent aussi vif que Malick Fofana.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading