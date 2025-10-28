Hakimi, le PSG paie cher cette grosse erreur

Le PSG affrontera Lorient sans Achraf Hakimi, laissé au repos, ce mercredi en Ligue 1. Une absence qui met en lumière l’absence de recrutement à ce poste lors du précédent mercato estival.

Homme fort du Paris Saint-Germain la saison dernière, Achraf Hakimi est reparti sur des bases similaires pour cet exercice 2025-2026. L’international marocain est sans contestation possible le meilleur latéral droit au monde et il l’a encore une fois prouvé cette semaine avec une performance haut de gamme face au Bayer Leverkusen en Ligue des Champions, avant de claquer un doublé à Brest samedi en Ligue 1. Achraf Hakimi est si fort que le PSG n’a réussi à trouver aucun joueur acceptant de se frotter à lui pour doubler le poste de latéral droit l’été dernier.

Un échec que Paris risque de payer sur certains matchs, comme ce mercredi face à Lorient. Certes, l’adversité sera modeste pour les Parisiens contre les Merlus. Mais l’absence de réel latéral droit remplaçant pose un nouveau casse-tête à Luis Enrique comme le souligne L’Equipe . Le quotidien explique que le coach du PSG doit trancher entre deux joueurs non-spécialistes du poste : Warren Zaïre-Emery, qui retrouve un superbe niveau au milieu de terrain ou Marquinhos, lequel est tout juste de retour de blessure.

Le PSG n'a pas recruté de latéral au mercato

Dans un cas comme dans l’autre, la solution n’est pas idéale et il aurait été préférable pour Luis Enrique de compter une vraie solution de rechange à ce poste, ce que le PSG n’a pas été capable de lui apporter au mercato estival. Résultat, c’est sans doute Warren Zaïre-Emery qui va démarrer à droite mercredi sur la pelouse de Lorient, un choix qui va toutefois affaiblir Paris dans le coeur du jeu. Le quotidien national souligne par ailleurs qu’en fin de semaine, Luis Enrique a convié le jeune David Boly (16 ans) à l’entraînement des professionnels. Un vrai spécialiste du poste, qui pourrait faire ses grands débuts avec le PSG dans les semaines à venir. D’autant qu’en janvier, Paris sera privé d’Achraf Hakimi le temps de la Coupe d’Afrique des Nations. Une période plus longue durant laquelle le club parisien espère ne pas payer trop cher son erreur du mercato estival.