PSG : Hakimi c’est de la folie, ça devient indécent

un flop c'est quand tu attends qqch que quelqu'un .. qui s'attendait a que satriano devienne un supra buteur? tout le monde le disait que ce serait un miracle vu son pedigree .. On peut avoir une surprise avec le temps de jeu et la confiance mais ca restera une surprise
Pour finalement le siffler comme d'hab...
Évidente ? Vous forcez parce que c'est le PSG ?
je t'ai deja tout expliqué la derniere fois!
Aussi nulle en analyse de foot qu'en pratique au tennis....
Les 5 dernières titularisations d’Achraf Hakimi : Barcelone 🎯 Bahrein 🎯 Congo 🎯 Leverkusen 🎯 Brest ⚽️⚽️ Défenseur vous avez dit ? 🇲🇦
Quand ce n’est pas Nuno Mendes 🇵🇹 le meilleur latéral gauche du monde qui fait gagner le PSG, C’est Achraf Hakimi 🇲🇦 le meilleur latéral droit du monde qui s’en charge !
Achraf Hakimi since the start of last season: 30 G/A 13 Goals 17 Assists As a right-back.
Liste des latéraux droits meilleurs qu’Hakimi :
On est tous d’accord pour dire que Achraf Hakimi doit être ballon d’or africain ?