Le PSG accable Mbappé, le jugement sera rendu le 16 décembre

Le conseil des prud'hommes rendra son jugement le 16 décembre concernant l'affaire qui oppose Kylian Mbappé au PSG. En attendant, le club de la capitale a mis un tacle à son ancien joueur via un communiqué.

Après avoir laissé leurs avocats plaider leur cause devant le conseil des prud'hommes de Paris, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont publié un communiqué pour faire entendre leurs arguments. Les champions d'Europe jouent gros puisque Kylian Mbappé réclame la coquette somme de 260 millions d'euros à son ancien club . On saura le 16 décembre ce que les juges décident, même si leur jugement pourra faire l'objet d'un appel.

« Le club souhaite rappeler qu’il a tout mis en œuvre, pendant plus d’un an, pour parvenir à une solution amiable afin de permettre à toutes les parties d’avancer, conformément à la relation de coopération et de confiance qui doit exister entre un club et son joueur. Plusieurs instances saisies dans le cadre de ce différend ont d’ailleurs encouragé un règlement amiable, que le club a toujours recherché de bonne foi. Malgré ces efforts répétés, M. Mbappé a continuellement attaqué le club à chaque occasion, y compris à travers la procédure engagée aujourd’hui — une situation regrettable pour le joueur lui-même, comme pour le football français dans son ensemble », indique dans un premier temps le Paris Saint-Germain.

Le PSG estime être victime d'un préjudice énorme

Mais le PSG est également revenu sur la fin de l’histoire entre Kylian Mbappé et le club parisien. « Le joueur a ensuite remis en cause un accord conclu avec le club en août 2023, qui prévoyait une réduction de rémunération dans le cas où il déciderait de partir libre, afin de préserver la stabilité financière du club après l’investissement exceptionnel consenti. Cette dissimulation, combinée à la contestation de cet accord clair et documenté, a causé au Paris Saint-Germain un préjudice considérable que le club entend faire reconnaître devant les instances compétentes », ajoute le Paris Saint-Germain.