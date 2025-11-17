ICONSPORT_227934_0338
Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi

Le PSG réclame finalement 440ME à Kylian Mbappé

PSG17 nov. , 22:03
parJérôme Capton
Après avoir plaidé la cause du PSG devant le conseil des prud'hommes de Paris, l'un des avocats du club de la capitale a tenu à préciser la somme réclamée à Kylian Mbappé. Une demande explosive.
Visiblement, tout le monde avait mal compris puisque l'on avait évoqué une somme déjà colossale de 180 millions d'euros exigée par le Paris Saint-Germain à son ancien joueur, là où ce dernier réclame, lui, 260 millions d'euros. Mais, après l'audience de ce lundi, Me Renaud Semerdjian, qui est l'un des sept avocats du PSG impliqués dans ce dossier, est venu mettre les choses au point. Car le club propriété du Qatar ne réclame pas 180 millions d'euros, mais 440 millions d'euros, alors que dans un premier temps il avait été dit que les deux demandes de 180ME du PSG n'en faisaient qu'une. Une facture colossale que l'avocat du Paris Saint-Germain a justifiée auprès de l'Agence France Presse. Du côté des avocats de Kylian Mbappé, on juge cette demande totalement folle. « C'est stratosphérique. Délirant. Inédit », a même riposté Me Frédérique Cassereau. 

Le PSG justifie sa demande à 440ME

Du côté du Paris Saint-Germain, qui a publié un communiqué incendiaire contre Kylian Mbappé, on a aucun mal à détailler cette somme record réclamé à la star de l'équipe de France et du Real Madrid. C'est Me Semerdjian qui s'y est collé. « Il y a 20 millions d’euros de préjudice à l'image, 60 millions pour mauvaise foi dans l'exécution d'un accord daté d'août 2023, 180 millions pour la dissimulation de cet accord et 180 millions de perte de chance pour transférer le joueur », détaille l'avocat du PSG, qui rappelle au passage que Kylian Mbappé avait reçu en 2023 une offre de l'Arabie Saoudite pour 300 millions d'euros, mais qu'il n'avait pas répondue à cette proposition. 
Contrairement à ce que l'on pensait, le conseil des prud'hommes ne prendra pas des mois pour étudier cet épineux puisque le jugement sera rendu le 16 décembre prochain. Mais dans les deux camps, on est déjà persuadé que cette affaire ira en appel, ce qui repoussera d'encore quelques mois le jugement final. Compte tenu des sommes en jeu, le PSG et Kylian Mbappé iront jusqu'au bout de toutes les procédures, c'est une certitude.
Derniers commentaires

Ça coince pour Endrick à l'OL annonce la presse espagnole

Un salaire de 200 000 par mois juste pour 6 mois c'est pas donné

Ça coince pour Endrick à l'OL annonce la presse espagnole

Et puis pour Lyon c'est une perte de se faire prêter un jeune que dans 6 mois il retournera au real, on construit rien comme ca. Alors que en France en d2 y en a plein comme lui avec un salaire plus abordable, mais il faut avoir du flair

Le PSG réclame finalement 440ME à Kylian Mbappé

@Totoladouceur aka quand on l'orthographe et la syntaxe de ses idées ... sérieux mais quelle horreur a la fois dans le fond et la forme, je n'ai jamais vu ca !

Ça coince pour Endrick à l'OL annonce la presse espagnole

Ce n'est pas le salaire qui coince toi...

Le PSG réclame finalement 440ME à Kylian Mbappé

Puisse ton petit coeur saigner (au moment du verdict annonçant la victoire du PSG) comme mes yeux saignent a la lecture de ton orthographe ...

