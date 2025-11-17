Le PSG réclame finalement 440ME à Kylian Mbappé

Après avoir plaidé la cause du PSG devant le conseil des prud'hommes de Paris, l'un des avocats du club de la capitale a tenu à préciser la somme réclamée à Kylian Mbappé. Une demande explosive.

C'est stratosphérique. Délirant. Inédit », a même riposté Me Frédérique Cassereau. Visiblement, tout le monde avait mal compris puisque l' on avait évoqué une somme déjà colossale de 180 millions d'euros exigée par le Paris Saint-Germain à son ancien joueur, là où ce dernier réclame, lui, 260 millions d'euros . Mais, après l'audience de ce lundi, Me Renaud Semerdjian, qui est l'un des sept avocats du PSG impliqués dans ce dossier, est venu mettre les choses au point. Car le club propriété du Qatar ne réclame pas 180 millions d'euros, mais 440 millions d'euros, alors que dans un premier temps il avait été dit que les deux demandes de 180ME du PSG n'en faisaient qu'une. Une facture colossale que l'avocat du Paris Saint-Germain a justifiée auprès de l'Agence France Presse. Du côté des avocats de Kylian Mbappé, on juge cette demande totalement folle. «», a même riposté Me Frédérique Cassereau.

Le PSG justifie sa demande à 440ME

Il y a 20 millions d’euros de préjudice à l'image, 60 millions pour mauvaise foi dans l'exécution d'un accord daté d'août 2023, 180 millions pour la dissimulation de cet accord et 180 millions de perte de chance pour transférer le joueur », détaille l'avocat du PSG, qui rappelle au passage que Kylian Mbappé avait reçu en 2023 une offre de l'Arabie Saoudite pour 300 millions d'euros, mais qu'il n'avait pas répondue à cette proposition. Du côté du Paris Saint-Germain, qui a publié un communiqué incendiaire contre Kylian Mbappé , on a aucun mal à détailler cette somme record réclamé à la star de l'équipe de France et du Real Madrid. C'est Me Semerdjian qui s'y est collé. «», détaille l'avocat du PSG, qui rappelle au passage que Kylian Mbappé avait reçu en 2023 une offre de l'Arabie Saoudite pour 300 millions d'euros, mais qu'il n'avait pas répondue à cette proposition.

Contrairement à ce que l'on pensait, le conseil des prud'hommes ne prendra pas des mois pour étudier cet épineux puisque le jugement sera rendu le 16 décembre prochain. Mais dans les deux camps, on est déjà persuadé que cette affaire ira en appel, ce qui repoussera d'encore quelques mois le jugement final. Compte tenu des sommes en jeu, le PSG et Kylian Mbappé iront jusqu'au bout de toutes les procédures, c'est une certitude.