Barcola vendu 140 ME, le PSG vise encore trois recrues

Les derniers jours du mercato seront animés au PSG, qui souhaite finaliser la vente de Bradley Barcola à Liverpool pour 140 millions d’euros et qui espère encore se renforcer à trois postes d’ici le 1er septembre.

« le transfert le plus onéreux d’un joueur de Ligue 1 vers l’étranger ». Déjà très actif depuis le début du mercato avec les arrivées d’Akliouche, Torres, Godts et Digne ainsi qu’avec les ventes de Ramos, Kolo Muani et Kang-in Lee, le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre une fin août très agitée. Le club parisien a encore plusieurs dossiers chauds sur le feu, dont ceux des départs potentiels de Bradley Barcola et d’Ibrahim Mbaye. En ce qui concerne l’international français formé à l’Olympique Lyonnais, L’Equipe nous en apprend un peu plus dans son édition du jour. Loïc Tanzi révèle que la tendance est toujours à un transfert de Barcola à Liverpool, qui deviendra

Le quotidien national explique que les discussions entre le PSG et Liverpool ont repris récemment, avec de petites avancées dans un dossier qui se joue million après million. Paris reste néanmoins assez ferme et exige un minimum garanti de 140 millions d’euros pour vendre son ailier titulaire avec les Bleus lors de la Coupe du monde. Si Barcola a de fortes chances de rejoindre les Reds, ce n’est plus le cas de Mbaye. L’ailier sénégalais s’est éloigné de Liverpool mais s’est « rapproché d’un club dont l’identité n’a pas filtré ». Dans le sens des arrivées aussi, il devrait y avoir du mouvement dans la capitale française.

Loïc Tanzi indique que le PSG veut être encore actif pour renforcer son effectif et sonde les opportunités à trois postes : gardien, défenseur central capable de jouer à droite et ailier capable d’apporter de la profondeur, dans le style de Bradley Barcola. La question est maintenant de savoir si le Paris SG, renforcé financièrement par le départ à venir de son ailier formé à Lyon, parviendra à se renforcer intelligemment dans la dernière ligne droite du mercato. En interne, la priorité a en tout cas été définie : trouver un défenseur central capable de jouer aussi comme latéral droit. C’est à ce poste que les recherches de Luis Campos et de Luis Enrique sont les plus intensives. Il n’y a plus qu’à patienter pour voir si elles déboucheront sur une offre voire sur une signature.