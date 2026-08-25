Barcola vendu 140 ME, le PSG vise encore trois recrues

Barcola vendu 140 ME, le PSG vise encore trois recrues

PSG25 août , 8:20
parCorentin Facy
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Les derniers jours du mercato seront animés au PSG, qui souhaite finaliser la vente de Bradley Barcola à Liverpool pour 140 millions d’euros et qui espère encore se renforcer à trois postes d’ici le 1er septembre.
Déjà très actif depuis le début du mercato avec les arrivées d’Akliouche, Torres, Godts et Digne ainsi qu’avec les ventes de Ramos, Kolo Muani et Kang-in Lee, le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre une fin août très agitée. Le club parisien a encore plusieurs dossiers chauds sur le feu, dont ceux des départs potentiels de Bradley Barcola et d’Ibrahim Mbaye. En ce qui concerne l’international français formé à l’Olympique Lyonnais, L’Equipe nous en apprend un peu plus dans son édition du jour. Loïc Tanzi révèle que la tendance est toujours à un transfert de Barcola à Liverpool, qui deviendra « le transfert le plus onéreux d’un joueur de Ligue 1 vers l’étranger ».
Le quotidien national explique que les discussions entre le PSG et Liverpool ont repris récemment, avec de petites avancées dans un dossier qui se joue million après million. Paris reste néanmoins assez ferme et exige un minimum garanti de 140 millions d’euros pour vendre son ailier titulaire avec les Bleus lors de la Coupe du monde. Si Barcola a de fortes chances de rejoindre les Reds, ce n’est plus le cas de Mbaye. L’ailier sénégalais s’est éloigné de Liverpool mais s’est « rapproché d’un club dont l’identité n’a pas filtré ». Dans le sens des arrivées aussi, il devrait y avoir du mouvement dans la capitale française.

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Loïc Tanzi indique que le PSG veut être encore actif pour renforcer son effectif et sonde les opportunités à trois postes : gardien, défenseur central capable de jouer à droite et ailier capable d’apporter de la profondeur, dans le style de Bradley Barcola. La question est maintenant de savoir si le Paris SG, renforcé financièrement par le départ à venir de son ailier formé à Lyon, parviendra à se renforcer intelligemment dans la dernière ligne droite du mercato. En interne, la priorité a en tout cas été définie : trouver un défenseur central capable de jouer aussi comme latéral droit. C’est à ce poste que les recherches de Luis Campos et de Luis Enrique sont les plus intensives. Il n’y a plus qu’à patienter pour voir si elles déboucheront sur une offre voire sur une signature.
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Derniers commentaires

L'OL veut vendre Sulc ou Kluivert pour recruter un neuf

C'est pourtant ce qui est écrit juste en dessous : "l’entraîneur portugais souhaite faire venir un numéro neuf dans les derniers jours du mercato" "l’OL veut absolument un attaquant de surface au profil similaire à celui de Roman Yaremchuk, prêté dans la capitale des Gaules de janvier à mai dernier"

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Certainement le mieux pour lui, qu'il nous revienne en pleine forme.

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Arg, Ouedraogo a été pris pour palier un départ, et en l'état je préférais conserver Tagliafico histoire d'avoir un gars sûr défensivement parlant.

L'OL veut vendre Sulc ou Kluivert pour recruter un neuf

Dallinga ou Ajorque, ça me va.

Le PSG veut s'offrir le nouveau prodige lyonnais

@LeFoutreTranslucide Je te réponds vu que je suis le seul, il me semble, à avoir utiliser le terme "quota", mais j'ai l'impression que tu fais un mix dans ton commentaire. Ou alors j'ai rien compris ^^ Ce qui me faisait tiquer dans les réponses de Majin, c'est le fait que Kamara ou Diawara, et plus largement l'ensemble des titis du cru, étaient talentueux - et bien non - ... justifiant par les 4M payés pour Kamara, son "potentiel". Donc 2(titis) joueurs tout au plus, qui ont pu aller du PSG à l'OL sur plusieurs années, pas de quoi en faire une généralité. Diawara est venu libre, par ailleurs, à la fin de son contrat aspirant. Si talentueux et si convoité par son club formateur pour le conservé... La réalité de leur stratégie montre bien qu'ils préfèrent acheter des internationaux en sub 2 et 3 que de faire jouer leurs jeunes. C'est un choix calculé. Ca se comprend pour monter le curseur, de l'exigence de la performance au plus haut niveau, par une forte concurrence, mais faut pas se raconter de salades.

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