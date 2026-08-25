Le Barça s'active pour dégraisser, Koundé en danger
Jules Koundé

Le Barça s'active pour dégraisser, Koundé en danger

Liga25 août , 13:00
parHadrien Rivayrand
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Le Barça est loin d'en avoir terminé avec son mercato estival. Jules Koundé pourrait en faire les frais et être vendu par les champions d'Espagne.
Le FC Barcelone compte bien de nouveau dominer le football espagnol cette saison. Les Catalans rêvent également de remporter un sixième sacre en Ligue des champions. Cet été, les dirigeants du Barça ont fait fort en s'attachant les services de nouveaux joueurs offensifs, capables de faire passer un cap au club catalan en Europe. Le FC Barcelone compte encore animer le marché, alors que Julian Alvarez était désiré mais ne signera finalement pas avec le club blaugrana.

Le Barça s'attend à pas mal de mouvements 

Selon les dernières informations de José Álvarez dans El Chiringuito, cinq départs bien précis sont encore espérés au Barça avant la clôture du mercato estival. Cinq mouvements qui entraîneraient des arrivées destinées à renforcer la défense blaugrana :
« Il reste huit jours avant la fin du mercato et je ne peux pas garantir que Marc Casadó, Héctor Fort, Álex Balde, Frenkie de Jong ou Jules Koundé seront encore au Barça. Cinq noms, huit jours. Trois d'entre eux ont déjà un pied et demi dehors et j'ai de sérieux doutes concernant les deux autres.
Le Barça veut recruter un défenseur central. Plusieurs pistes ont été étudiées, mais le joueur qui plaît et qui fait consensus est Castello Lukeba. Des approches ont déjà eu lieu, les contacts sont positifs et c'est le défenseur central qui plaît le plus au FC Barcelone actuellement. »

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Les fans et observateurs du Barça doivent donc s'attendre à du mouvement dans les prochaines heures. Jules Koundé, de son côté, pourrait donc partir et accepter un nouveau défi en Europe ou ailleurs. Reste à savoir où l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux pourrait rebondir alors qu'il ne reste plus beaucoup de jours avant la fin du marché des transferts.
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Pourtant la Bundesliga a plus d'un Milliard de droits tv, alors que sur les 15 dernières annees le Bayern a ete champion 14 fois... Mais bon pour les Marseillais on peut comprendre votre désarroi de devoir payer pour voir 11 chevres et leur berger au velodrome !!!

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On le garde le Fofana il veut rester . De toute façon les italiens ils n on pas une tune a part des prêts il ne se passe pas grand chose en Italie autant le garder.

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Le problème de cette chaine c'est surtout le fait que la Ligue est devenue inintéressante car toute la France sita que le PSG sera à nouveau champion de France dès le départ. Pourquoi pays 20 euros pendant 12 mois pour voir des matches qui finalement qui n'ont aucun intérêt. Simplement le fait de suivre une équipe et c'est tout.

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