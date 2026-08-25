Le Barça s'active pour dégraisser, Koundé en danger

Le Barça est loin d'en avoir terminé avec son mercato estival. Jules Koundé pourrait en faire les frais et être vendu par les champions d'Espagne.

Le FC Barcelone compte bien de nouveau dominer le football espagnol cette saison. Les Catalans rêvent également de remporter un sixième sacre en Ligue des champions. Cet été, les dirigeants du Barça ont fait fort en s'attachant les services de nouveaux joueurs offensifs, capables de faire passer un cap au club catalan en Europe. Le FC Barcelone compte encore animer le marché, alors que Julian Alvarez était désiré mais ne signera finalement pas avec le club blaugrana.

Le Barça s'attend à pas mal de mouvements

Selon les dernières informations de José Álvarez dans El Chiringuito, cinq départs bien précis sont encore espérés au Barça avant la clôture du mercato estival. Cinq mouvements qui entraîneraient des arrivées destinées à renforcer la défense blaugrana :

« Il reste huit jours avant la fin du mercato et je ne peux pas garantir que Marc Casadó, Héctor Fort, Álex Balde, Frenkie de Jong ou Jules Koundé seront encore au Barça. Cinq noms, huit jours. Trois d'entre eux ont déjà un pied et demi dehors et j'ai de sérieux doutes concernant les deux autres.

Le Barça veut recruter un défenseur central. Plusieurs pistes ont été étudiées, mais le joueur qui plaît et qui fait consensus est Castello Lukeba. Des approches ont déjà eu lieu, les contacts sont positifs et c'est le défenseur central qui plaît le plus au FC Barcelone actuellement. »

Les fans et observateurs du Barça doivent donc s'attendre à du mouvement dans les prochaines heures. Jules Koundé, de son côté, pourrait donc partir et accepter un nouveau défi en Europe ou ailleurs. Reste à savoir où l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux pourrait rebondir alors qu'il ne reste plus beaucoup de jours avant la fin du marché des transferts.