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TV : Ligue1+ a perdu des centaines d’abonnés pendant l’été

TV25 août , 13:30
parCorentin Facy
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La chaîne Ligue1+ est une vraie réussite sur le plan éditorial et elle a conquis un socle d’amoureux du football français. L’été a toutefois été rude avec une importante vague de désabonnements.
C’est le scénario que craignaient les dirigeants de la Ligue de Football Professionnel et c’est justement pour cela que Nicolas de Tavernost avait tenté d’acquérir la Coupe du monde sur Ligue1+. En raison d’un été sans match officiel à proposer sur ses antennes, la chaîne éditée par la LFP a connu une grosse vague de désabonnements. Après avoir légèrement dépassé le million d’abonnés à son pic de la saison 2025-2026, Ligue1+ qui vise 1,3 million d’abonnés cette saison, va devoir cravacher selon Romain Molina.
« Comme annoncé, Ligue 1 + est un désastre économique et Vincent Labrune souhaite relancer un appel d'offres de droits TV en octobre selon L’Equipe. Sauf que le ministère des sports et la FFF voulaient attendre une réforme de la gouvernance avant de faire cet appel » explique le journaliste sur X avant d’apporter quelques précisions. « Les génies de la LFP/DNCG avaient dit aux clubs de faire une projection avec 1.3 million d'abonnés pour leur bilan financier. Evidemment, Ligue 1 + n'a pas ce nombre d'abonnés (et d'assez loin car il y a eu pas mal de désabonnements pendant l'intersaison même si c'est un peu reparti avec la reprise, on reste loin du 1.3 million) » détaille le journaliste.

Ligue1+ loin de la barre des 1,3 million d'abonnés

Des projections inquiétantes pour la chaîne de la Ligue de football professionnel et un constat rageant : malgré une offre technique et éditoriale à la hauteur des attentes, le modèle économique de Ligue1+ ne permet pas aux clubs français de dégager un revenu suffisamment important. Raison pour laquelle un appel d’offre sera peut-être relancé par la LFP dans les semaines à venir afin de trouver un nouveau diffuseur traditionnel capable de payer quelques millions d’euros pour la Ligue 1. Et ainsi offrir une vraie bouffée d’oxygène sur le plan financier aux clubs français.

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Pourtant la Bundesliga a plus d'un Milliard de droits tv, alors que sur les 15 dernières annees le Bayern a ete champion 14 fois... Mais bon pour les Marseillais on peut comprendre votre désarroi de devoir payer pour voir 11 chevres et leur berger au velodrome !!!

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On le garde le Fofana il veut rester . De toute façon les italiens ils n on pas une tune a part des prêts il ne se passe pas grand chose en Italie autant le garder.

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