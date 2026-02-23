Guardiola au PSG, Luis Enrique à MU, réunion décisive

Pas de contrat à vie en vue pour Luis Enrique, qui reste un entraineur très désiré. Manchester United lui fait la cour, et le PSG se prépare à toute éventualité.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Luis Enrique apprécie son passage au Paris SG . Il y a même prolongé son engagement la saison dernière, et il se murmure que Nasser Al-Khelaïfi rêve de le faire encore signer un nouvel engagement. Il ne s’agit pas d’un contrat à vie comme cela avait été murmuré, mais des garanties pour les années à venir seraient déjà des preuves d’amour d’exception.

Toutefois, pour le moment, rien n’est signé et cela donne des espoirs aux autres clubs européens qui ont bien vu que le football pratiqué par Luis Enrique était beau, efficace et mettait en avant des qualités qui se perdaient comme l’effort collectif et la capacité à jouer pour les autres.

L'agent de Luis Enrique écoute Manchester United

Voilà pourquoi Manchester United a débarqué à Paris la semaine dernière, afin de rencontrer l’agent de Luis Enrique. Un meeting au sommet pour lui demander de repousser les offres de prolongation de contrat du PSG, et laisser donc la porte ouverte à une arrivée à Old Trafford, affirme le média anglais TopSkills.

Il sera bien difficile de convaincre Luis Enrique de plaquer le Paris SG pour rejoindre une équipe qui n’arrive même plus à se qualifier en Ligue des Champions. Mais le défi serait de taille pour un technicien qui a déjà entrainé en Espagne, en Italie et donc en France. Et remettre Manchester United au sommet du football anglais est aussi une ambition qui peut faire rêver.

Le PSG se méfie donc et étudie ainsi toutes les possibilités. TopSkills affirme ainsi que Nasser Al-Khekaïfi travaille aussi sur le possible successeur de Luis Enrique si les choses venaient à s’envenimer. Et c’est le nom de Pep Guardiola, qui n’a pas caché sa lassitude à enchainer les saisons à la tête de Manchester City, qui sort du chapeau. Le technicien espagnol est sous contrat avec les Sky Blues jusqu’en 2027, mais il se murmure qu’il pourrait changer d’air en fin de saison. Lui aussi a beaucoup voyagé, de l’Allemagne à l’Espagne en passant par l’Angleterre, et une arrivée au Paris SG aurait en tout cas du cachet. Cela même si tous ces changements semblent à l’heure actuelle encore difficiles à imaginer.