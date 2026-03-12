Dembélé lâche le PSG, son agent s’affiche avec Man City

En désaccord avec le Paris Saint-Germain pour sa prolongation de contrat, Ousmane Dembélé commence sérieusement à envisager un départ. L’agent de l’attaquant parisien a été aperçu en pleine réunion avec le directeur sportif de Manchester City.

Le Parc des Princes a retrouvé son Ballon d’Or. Buteur face à Chelsea (5-2) mercredi en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Ousmane Dembélé a rappelé pourquoi son nom figure au palmarès du trophée individuel le plus prestigieux. L’attaquant du Paris Saint-Germain s’est offert un petit festival dans son duel contre le défenseur central des Blues Wesley Fofana. C’est peut-être le genre d’action qui peut inciter la direction francilienne à réfléchir.

Car à l’heure actuelle, la situation reste bloquée entre Ousmane Dembélé et ses supérieurs. Les deux parties ne parviennent pas à s’entendre sur une prolongation de contrat. L’international tricolore souhaite obtenir un salaire à la hauteur de son statut acquis l’année dernière. Mais le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi refuse de faire une exception dans son projet. « On a une politique au club, un salary cap pour les joueurs, tout le monde le sait et le respecte, lâchait le Qatarien sur Canal+ en janvier dernier. L'équipe et le club sont plus importants que tout le monde. »

Ousmane Dembélé a bien reçu le message. Résultat, son entourage commence sérieusement à envisager un départ cet été. Comme l’indiquent l’émission El Chiringuito et le quotidien Sport, qui crédibilise son information avec une photo à l’appui, l’agent du Parisien Moussa Sissoko a récemment rencontré le directeur sportif de Manchester City Hugo Viana. Nos confrères ne parlent pas encore de négociations concrètes, mais plutôt d’une première prise de contact histoire de prendre la température. Cette réunion montre tout de même qu’Ousmane Dembélé, au-delà du coup de pression envoyé au Paris Saint-Germain, ouvre la porte à un départ alors que son bail expire en 2028.