alvarez a bien dit non au psg les raisons sont simples iconsport 247395 0021 385778

Chelsea prépare un échange dingue pour faire pleurer le PSG

PSG22 févr. , 18:40
parHadrien Rivayrand
0
Le PSG apprécie énormément le profil de Julian Alvarez. Mais la concurrence s’annonce rude pour l'international argentin, notamment en Premier League.
Le Paris Saint-Germain aura pas mal de travail l’été prochain sur le marché des transferts. Il se dit que Luis Enrique souhaiterait l’arrivée d’un nouvel attaquant fiable au plus haut niveau. Et l’Espagnol apprécie tout particulièrement le profil de Julian Alvarez.
Le champion du monde argentin serait ouvert à un départ de l’Atlético de Madrid, surtout au vu des clubs intéressés par sa situation. C’est le cas du PSG, du Barça, mais aussi de Chelsea. D’ailleurs, les Blues auraient un plan en tête pour tenter de recruter Julian Alvarez dans les prochains mois.

Alvarez au PSG, attention catastrophe ? 

Selon les informations de Wiwsport, Chelsea envisage en effet d’échanger Nicolas Jackson contre Julian Alvarez. Les Colchoneros souhaitent tenter le coup pour l’attaquant, actuellement prêté au Bayern Munich.
Les Blues veulent donc en profiter pour s’attacher les services d’un Alvarez sur le départ. Pour convaincre Madrid, Chelsea devra également ajouter quelques millions d’euros. Quoi qu’il en soit, l’hypothèse d’un échange XXL entre les deux joueurs semble plausible.
Un scénario presque similaire s’était déjà produit en 2024, lorsque Conor Gallagher avait rejoint Madrid tandis que Joao Felix était revenu à Londres.

Lire aussi

PSG : Chevalier victime d'une injustice, c'est prouvéPSG : Chevalier victime d'une injustice, c'est prouvé
Si le Paris Saint-Germain veut obtenir gain de cause dans le dossier Julian Alvarez, il devra agir vite et efficacement. Chelsea dispose d’arguments de poids pour convaincre à la fois l’attaquant argentin et son club d’accepter un transfert.
Luis Enrique pourrait tenir le discours nécessaire pour faire la différence, d’autant que Julian Alvarez avait déjà été proche de rejoindre le PSG avant son départ à l’Atlético de Madrid. Il faudra également surveiller la position du Barça, qui aurait les faveurs du joueur, mais qui pourrait avoir du mal à s’aligner sur le montant réclamé par l’Atlético de Madrid.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_339026_0354
RCSA

Strasbourg va vendre une pépite, ce ne sera pas à Chelsea !

ICONSPORT_360169_0028
Serie A

Serie A : Le Milan AC surpris par Parme, l'Inter s'envole

ICONSPORT_278326_0139
OM

OM : La première recrue signée Beye en approche

ICONSPORT_360172_0003
Ligue 1

Strasbourg - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Fil Info

22 févr. , 20:30
Strasbourg va vendre une pépite, ce ne sera pas à Chelsea !
22 févr. , 20:06
Serie A : Le Milan AC surpris par Parme, l'Inter s'envole
22 févr. , 20:00
OM : La première recrue signée Beye en approche
22 févr. , 19:46
Strasbourg - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
22 févr. , 19:37
PL : Arsenal lamine Tottenham dans le derby
22 févr. , 19:30
OL : 50 ME pour Sulc, ils stoppent le délire
22 févr. , 19:15
L1 : Programme TV et résultats de la 23e journée
22 févr. , 19:14
L1 : Nantes n'est pas mort, Lille se rassure
22 févr. , 19:12
TV : Strasbourg - OL, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Derniers commentaires

OM : La première recrue signée Beye en approche

Dès le mois d'août te concernant...

OM : La première recrue signée Beye en approche

personne ne sait si il sera encore le coach, personne ne sait ce que le joueur veut faire, mais on commence a balancer des conneries des le mois mars......

Strasbourg - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Toi aussi.

Strasbourg - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Ok bon match

Strasbourg - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Un match à tensions, si on reprend dans les mêmes standards que l'aller.. Dommage on a toujours pas Moreira, ça va manquer de jeu sur les ailes, mais au moins Endrick est de retour 🙏 Bon match !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Monaco
3423104938362
8
Lorient
32238873236-4
9
Strasbourg
312294936297
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading