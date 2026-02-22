Chelsea prépare un échange dingue pour faire pleurer le PSG

Le PSG apprécie énormément le profil de Julian Alvarez. Mais la concurrence s’annonce rude pour l'international argentin, notamment en Premier League.

Le Paris Saint-Germain aura pas mal de travail l’été prochain sur le marché des transferts. Il se dit que Luis Enrique souhaiterait l’arrivée d’un nouvel attaquant fiable au plus haut niveau. Et l’Espagnol apprécie tout particulièrement le profil de Julian Alvarez.

Le champion du monde argentin serait ouvert à un départ de l’Atlético de Madrid, surtout au vu des clubs intéressés par sa situation. C’est le cas du PSG , du Barça, mais aussi de Chelsea. D’ailleurs, les Blues auraient un plan en tête pour tenter de recruter Julian Alvarez dans les prochains mois.

Alvarez au PSG, attention catastrophe ?

Selon les informations de Wiwsport, Chelsea envisage en effet d’échanger Nicolas Jackson contre Julian Alvarez. Les Colchoneros souhaitent tenter le coup pour l’attaquant, actuellement prêté au Bayern Munich.

Les Blues veulent donc en profiter pour s’attacher les services d’un Alvarez sur le départ. Pour convaincre Madrid, Chelsea devra également ajouter quelques millions d’euros. Quoi qu’il en soit, l’hypothèse d’un échange XXL entre les deux joueurs semble plausible.

Un scénario presque similaire s’était déjà produit en 2024, lorsque Conor Gallagher avait rejoint Madrid tandis que Joao Felix était revenu à Londres.

Si le Paris Saint-Germain veut obtenir gain de cause dans le dossier Julian Alvarez, il devra agir vite et efficacement. Chelsea dispose d’arguments de poids pour convaincre à la fois l’attaquant argentin et son club d’accepter un transfert.

Luis Enrique pourrait tenir le discours nécessaire pour faire la différence, d’autant que Julian Alvarez avait déjà été proche de rejoindre le PSG avant son départ à l’Atlético de Madrid. Il faudra également surveiller la position du Barça, qui aurait les faveurs du joueur, mais qui pourrait avoir du mal à s’aligner sur le montant réclamé par l’Atlético de Madrid.