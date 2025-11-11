ICONSPORT_276732_0345

Greenwood, Kebbal, Thauvin, ce joueur du PSG les met à l'amende

PSG11 nov. , 20:30
parGuillaume Conte
1
Touché par de nombreux blessés en attaque, le PSG peut compter sur ses remplaçants pour mettre le feu. C'est le cas d'un Kang-In Lee intenable et qui est récompensé en Ligue 1. 
Les nombreux blessés au PSG font le bonheur de certains habitués du banc de touche. Chez les remplaçants, Warren Zaïre-Emery a clairement retrouvé du temps de jeu et de la confiance, ce qui lui permet d’être désormais proche du niveau qu’il avait quand il s’était révélé à Paris. Autre joueur oublié, Kang-In Lee fait des entrées remarquées et se montre clairement dangereux quand il en a l’occasion.
Le Sud-Coréen a mis le feu à plusieurs matchs, et a notamment permis à Paris de bien réagir face au Bayern Munich. En Ligue 1 également, le gaucher fait des ravages. Au point d’être, à l’approche de la moitié du championnat, le joueur qui est à l’origine du plus d’occasions, de tirs et de buts dans le championnat. Sur une moyenne poussée à 90 minutes de temps de jeu, Lee est impliqué dans 5,62 occasions ou buts de son équipe. Son pied gauche fait souvent très mal, et lui permet donc de se distinguer en raison de son apport offensif très important. 

Lire aussi

PSG : Liverpool veut Vitinha, et tout de suite !PSG : Liverpool veut Vitinha, et tout de suite !
Le PSG choisit son futur défenseur en BundesligaLe PSG choisit son futur défenseur en Bundesliga
Kang-In Lee devance ainsi plusieurs joueurs majeurs du PSG comme Khvicha Kvaratskhelia ou Vitinha, mais aussi des éléments importants de la Ligue 1 comme Mason Greenwood (4,91), Ilan Kebbal (4,73) ou Florian Thauvin (4,14). Une belle réussite pour le Sud-Coréen, qui prend sa revanche après deux années en demi-teinte. 
D’ailleurs, le Paris SG n’était pas contre l’idée de le laisser filer cet été, à condition qu’un club mette 50 millions d’euros sur la table. Cela n’a bien sûr pas été le cas, mais désormais, l’ancien de la Real Sociedad est enfin en train de justifier le montant de son transfert, et affiche une forme prometteuse alors que le club francilien manque de solutions offensives. 
K. Lee

K. Lee

Korea RepublicKorea Republic Âge 24 Attaquant

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs4
Buts0
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs4
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs10
Buts0
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_276936_0013
Ligue des Champions

LdC fém. : L'OL prend la tête, le PFC frôle l'exploit

ICONSPORT_276059_0002
ASSE

L'ASSE craque, une grosse vente programmée

ICONSPORT_276732_0386
OL

Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG

ICONSPORT_276928_0020
Equipe de France

EdF : Pas assez respecté, ce milieu français râle

Fil Info

23:04
LdC fém. : L'OL prend la tête, le PFC frôle l'exploit
23:00
L'ASSE craque, une grosse vente programmée
22:30
Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG
22:00
EdF : Pas assez respecté, ce milieu français râle
21:42
L’OM plus fort que le Sénégal, Robinio Vaz va prolonger !
21:23
Pas de jour férié qui soit pour la signature d'Endrick à l'OL
21:00
Real : Mbappé et Bellingham, clash en vue
20:00
« C'est un grand simulateur », Pierre Ménès ouvre le dossier Tolisso

Derniers commentaires

L1 : Le PSG trébuche, la voie est libre pour l'OM

PSG-1970, 55 ans d'existence ! 😇🙏

EdF : Pas assez respecté, ce milieu français râle

Manu Kone est sous côté? Non il est juste pas très bon. C'est un milieu moyen peu technique qui ne sait pas casser les lignes par ses passes. Bref, il n'apporte pas ce qu'apportait Pogba, on en est très loin

L’OM plus fort que le Sénégal, Robinio Vaz va prolonger !

je lui ai deja signalé aussi sur d'autres articles. Vaz avec l'OM c'est de la "Post" formation

Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG

Oui puis pouquoi pas que l'OL se plaigne a la Cour Européenne des Droits de l'Homme, non c'est pas suffisant qu'ils se plaignent a Nuremberg !!!

Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG

Errante humanum est petsevere.... Là ça commence à bien faire... Une procédure judiciaire m'apparaît inéluctable de la part de l'OL si madame Kang en a comme Brichel...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading