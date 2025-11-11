Greenwood, Kebbal, Thauvin, ce joueur du PSG les met à l'amende

Touché par de nombreux blessés en attaque, le PSG peut compter sur ses remplaçants pour mettre le feu. C'est le cas d'un Kang-In Lee intenable et qui est récompensé en Ligue 1.

Les nombreux blessés au PSG font le bonheur de certains habitués du banc de touche. Chez les remplaçants, Warren Zaïre-Emery a clairement retrouvé du temps de jeu et de la confiance, ce qui lui permet d’être désormais proche du niveau qu’il avait quand il s’était révélé à Paris. Autre joueur oublié, Kang-In Lee fait des entrées remarquées et se montre clairement dangereux quand il en a l’occasion.

Le Sud-Coréen a mis le feu à plusieurs matchs, et a notamment permis à Paris de bien réagir face au Bayern Munich. En Ligue 1 également, le gaucher fait des ravages. Au point d’être, à l’approche de la moitié du championnat, le joueur qui est à l’origine du plus d’occasions, de tirs et de buts dans le championnat. Sur une moyenne poussée à 90 minutes de temps de jeu, Lee est impliqué dans 5,62 occasions ou buts de son équipe. Son pied gauche fait souvent très mal, et lui permet donc de se distinguer en raison de son apport offensif très important.

Kang-In Lee devance ainsi plusieurs joueurs majeurs du PSG comme Khvicha Kvaratskhelia ou Vitinha, mais aussi des éléments importants de la Ligue 1 comme Mason Greenwood (4,91), Ilan Kebbal (4,73) ou Florian Thauvin (4,14). Une belle réussite pour le Sud-Coréen, qui prend sa revanche après deux années en demi-teinte.

D’ailleurs, le Paris SG n’était pas contre l’idée de le laisser filer cet été, à condition qu’un club mette 50 millions d’euros sur la table. Cela n’a bien sûr pas été le cas, mais désormais, l’ancien de la Real Sociedad est enfin en train de justifier le montant de son transfert, et affiche une forme prometteuse alors que le club francilien manque de solutions offensives.