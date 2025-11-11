Greenwood, Kebbal, Thauvin, ce joueur du PSG les met à l'amende

PSG-1970, 55 ans d'existence ! 😇🙏
Manu Kone est sous côté? Non il est juste pas très bon. C'est un milieu moyen peu technique qui ne sait pas casser les lignes par ses passes. Bref, il n'apporte pas ce qu'apportait Pogba, on en est très loin
je lui ai deja signalé aussi sur d'autres articles. Vaz avec l'OM c'est de la "Post" formation
Oui puis pouquoi pas que l'OL se plaigne a la Cour Européenne des Droits de l'Homme, non c'est pas suffisant qu'ils se plaignent a Nuremberg !!!
Errante humanum est petsevere.... Là ça commence à bien faire... Une procédure judiciaire m'apparaît inéluctable de la part de l'OL si madame Kang en a comme Brichel...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
