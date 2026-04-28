Greenwood au PSG, le coup de folie de Luis Enrique

L’OM et le PSG pourraient avoir un destin lié lors du prochain mercato estival. Mason Greenwood est un nom qui revient depuis peu dans la capitale française.

Le Paris Saint-Germain est plus que jamais concentré sur sa fin de saison. Mais la direction des champions d’Europe anticipe déjà certains mouvements sur le marché des transferts. Luis Enrique a récemment indiqué que le PSG ne révolutionnerait pas son effectif l’été prochain, même si des ajustements sont attendus. En attaque, l’avenir de certains joueurs n’est pas encore fixé, comme celui d’Ibrahim Mbaye ou de Bradley Barcola. Le Paris Saint-Germain a déjà des profils en tête, et l’un d’eux pourrait inquiéter… l’Olympique de Marseille.

Greenwood prêt dire oui à Paris ?

Selon les informations de Fichajes, Mason Greenwood figure en effet parmi les pistes étudiées par le PSG. Luis Enrique souhaiterait personnellement tenter le coup pour recruter l’ancien joueur de Manchester United. L’OM sait que retenir l’Anglais sera compliqué, surtout en cas de non-qualification pour la prochaine Ligue des champions. Les dirigeants marseillais espèrent d’ailleurs récupérer au moins 60 millions d’euros en cas de départ. Mais il y a peu de chances qu’ils facilitent un transfert vers un rival direct en Ligue 1.

Par le passé déjà, le nom de Greenwood avait été associé au Paris Saint-Germain. Il l’est de nouveau aujourd’hui, tout comme au Paris FC. L’autre club de la capitale souhaite revoir ses ambitions à la hausse en Ligue 1 la saison prochaine et envisage de se positionner sur des dossiers importants. Outre le PSG et le PFC, l’Atlético de Madrid est également déterminé à tenter sa chance pour Mason Greenwood.

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Le joueur marseillais aura donc l’embarras du choix pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau. À Marseille, certains commencent déjà à envisager son départ, d’autant que des informations peu flatteuses circulent à son sujet ces dernières heures. Mais le fait qu'il ne puisse plus jouer en Premier League en raison de son passé chargé, rend forcément les pistes en Ligue 1 plus attractives pour lui.