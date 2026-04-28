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Greenwood au PSG, le coup de folie de Luis Enrique

PSG28 avr. , 19:00
parHadrien Rivayrand
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L’OM et le PSG pourraient avoir un destin lié lors du prochain mercato estival. Mason Greenwood est un nom qui revient depuis peu dans la capitale française.
Le Paris Saint-Germain est plus que jamais concentré sur sa fin de saison. Mais la direction des champions d’Europe anticipe déjà certains mouvements sur le marché des transferts. Luis Enrique a récemment indiqué que le PSG ne révolutionnerait pas son effectif l’été prochain, même si des ajustements sont attendus. En attaque, l’avenir de certains joueurs n’est pas encore fixé, comme celui d’Ibrahim Mbaye ou de Bradley Barcola. Le Paris Saint-Germain a déjà des profils en tête, et l’un d’eux pourrait inquiéter… l’Olympique de Marseille.

Greenwood prêt dire oui à Paris ? 

Selon les informations de Fichajes, Mason Greenwood figure en effet parmi les pistes étudiées par le PSG. Luis Enrique souhaiterait personnellement tenter le coup pour recruter l’ancien joueur de Manchester United. L’OM sait que retenir l’Anglais sera compliqué, surtout en cas de non-qualification pour la prochaine Ligue des champions. Les dirigeants marseillais espèrent d’ailleurs récupérer au moins 60 millions d’euros en cas de départ. Mais il y a peu de chances qu’ils facilitent un transfert vers un rival direct en Ligue 1.
Par le passé déjà, le nom de Greenwood avait été associé au Paris Saint-Germain. Il l’est de nouveau aujourd’hui, tout comme au Paris FC. L’autre club de la capitale souhaite revoir ses ambitions à la hausse en Ligue 1 la saison prochaine et envisage de se positionner sur des dossiers importants. Outre le PSG et le PFC, l’Atlético de Madrid est également déterminé à tenter sa chance pour Mason Greenwood.

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Le joueur marseillais aura donc l’embarras du choix pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau. À Marseille, certains commencent déjà à envisager son départ, d’autant que des informations peu flatteuses circulent à son sujet ces dernières heures. Mais le fait qu'il ne puisse plus jouer en Premier League en raison de son passé chargé, rend forcément les pistes en Ligue 1 plus attractives pour lui.
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Pour quelqu un qui fait remarquer sans cesse l orthographe des autres...

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Non c est toi le meilleur ^^

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d'un point de vu financier ... et meme pour la valorisation de l'effectif la ldc c'est mieux

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T'es un bon toi 👊⚽

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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