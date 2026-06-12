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Canada-Bosnie : Les compos (21h sur BeInSports 1 et M6)

Mondial 202612 juin , 19:38
parCorentin Facy
1
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1ère journée de la Coupe du monde 2026
BMO Field (Toronto)
Canada : Crépeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea, Buchanan, Eustáquio, Koné, Millar, Jonathan David, Oluwaseyi
Bosnie : Vasilj, Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac, Memic, Tahirovic, Basic, Lukic, Demirovic, Bajraktarevic

World Cup

12 juin 2026 à 21:00
Canada
Larin78'
1
1
Match terminé
Bosnie-Herzégovine
Lukić21'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
N. Katić
Bosnia and HerzegovinaBosnie-Herzégovine
Remplacement
90
ENTRE
J. Osorio
CanadaCanada
SORT
S. Antunes Eustáquio
CanadaCanada
Remplacement
84
ENTRE
D. Burnic
Bosnia and HerzegovinaBosnie-Herzégovine
SORT
S. Kolašinac
Bosnia and HerzegovinaBosnie-Herzégovine
But
78
C. Larin
CanadaCanada
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Derniers commentaires

France : Kylian Mbappé recadre Rayan Cherki

ok, il a staté, et ? Pour moi c'est loin de tout faire, je prefere 11 besogneujx collectif et irréprochable sur ET en dehors du terrain qu'un individualiste / égoiste qui stat et qui n'est pas solidaire de ses coéquipiers en allant se taper des p*** en suede etc etc

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Et ca continu... "coup de tonnerre" et demain ce sera "coup de théatre" puis "rebondissement XXL" etc etc... usant

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Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

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