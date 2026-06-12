TV : Polémique des résumés sur YouTube, BeInSports s'explique

Critiqué par les internautes sur X pour la durée très courte de ses résumés de matchs de la Coupe du monde 2026 sur YouTube, BeInSports a répondu en transparence, expliquant que cela n’était pas un choix.

La Coupe du monde 2026 est enfin lancée. Jeudi, les deux premiers matchs ont donné le ton. Le Mexique l’a emporté face à l’Afrique du Sud à 21 heures dans un match logiquement très visionné en Europe en raison de l’horaire. Il y avait certainement moins de téléspectateurs devant BeInSports à 4 heures du matin pour suivre en direct le match entre la Corée du Sud et la République tchèque (2-1)

BeInSports critiqué sur les réseaux sociaux

Les amoureux de football qui n’ont pas eu le courage de mettre leur réveil avaient ce matin le réflexe de se rendre sur YouTube pour visionner le résumé posté par BeInSports. Leur déception fût à la hauteur de leurs attentes puisque le résumé posté par la chaîne qatarie ne dure qu’une minute. Une blague, une caméra cachée, une farce, les qualificatifs et les critiques ont fusé de la part des internautes sur X.

Critiqué dès le premier jour du Mondial, BeInSports a néanmoins tenu à répondre en toute transparence, insistant sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un choix de la part de la rédaction. « En raison de nos obligations contractuelles, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer des clips d’une durée dépassant 60 secondes, dans le cadre de la promotion de la diffusion de la Coupe du monde la FIFA 2026 sur nos antennes. Merci de votre compréhension » a publié le compte officiel de BeInSports dans les commentaires en dessous de sa vidéo sur YouTube.

De quoi mettre fin aux critiques, mais pas à la déception des internautes qui espéraient pouvoir consommer des résumés très longs formats des matchs de la nuit. Les amoureux de football peuvent se consoler en visionnant les résumés de M6, un tout petit peu plus longs.