BeInSports ICONSPORT_259805_0083

TV : Polémique des résumés sur YouTube, BeInSports s'explique

TV12 juin , 20:00
parCorentin Facy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Critiqué par les internautes sur X pour la durée très courte de ses résumés de matchs de la Coupe du monde 2026 sur YouTube, BeInSports a répondu en transparence, expliquant que cela n’était pas un choix.
La Coupe du monde 2026 est enfin lancée. Jeudi, les deux premiers matchs ont donné le ton. Le Mexique l’a emporté face à l’Afrique du Sud à 21 heures dans un match logiquement très visionné en Europe en raison de l’horaire. Il y avait certainement moins de téléspectateurs devant BeInSports à 4 heures du matin pour suivre en direct le match entre la Corée du Sud et la République tchèque (2-1).

BeInSports critiqué sur les réseaux sociaux

Les amoureux de football qui n’ont pas eu le courage de mettre leur réveil avaient ce matin le réflexe de se rendre sur YouTube pour visionner le résumé posté par BeInSports. Leur déception fût à la hauteur de leurs attentes puisque le résumé posté par la chaîne qatarie ne dure qu’une minute. Une blague, une caméra cachée, une farce, les qualificatifs et les critiques ont fusé de la part des internautes sur X.
Critiqué dès le premier jour du Mondial, BeInSports a néanmoins tenu à répondre en toute transparence, insistant sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un choix de la part de la rédaction. « En raison de nos obligations contractuelles, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer des clips d’une durée dépassant 60 secondes, dans le cadre de la promotion de la diffusion de la Coupe du monde la FIFA 2026 sur nos antennes. Merci de votre compréhension » a publié le compte officiel de BeInSports dans les commentaires en dessous de sa vidéo sur YouTube.
De quoi mettre fin aux critiques, mais pas à la déception des internautes qui espéraient pouvoir consommer des résumés très longs formats des matchs de la nuit. Les amoureux de football peuvent se consoler en visionnant les résumés de M6, un tout petit peu plus longs.

Lire aussi

CdM 2026 : La Corée du Sud remonte la TchéquieCdM 2026 : La Corée du Sud remonte la Tchéquie
Articles Recommandés
ICONSPORT 364024 0019
OM

OM : Une offre humiliante reçue pour Hojbjerg

ICONSPORT_364680_0265
PSG

Coup de tonnerre, Rodri envoyé au PSG

Julien Duranville
OL

L'OL triple la mise, Duranville excite Lyon

ICONSPORT_366550_0155
OM

OM : Dégoûté, Iliman Ndiaye annonce son retour à Marseille

Fil Info

13 juin , 13:20
OM : Une offre humiliante reçue pour Hojbjerg
13 juin , 13:00
Coup de tonnerre, Rodri envoyé au PSG
13 juin , 12:40
L'OL triple la mise, Duranville excite Lyon
13 juin , 12:20
OM : Dégoûté, Iliman Ndiaye annonce son retour à Marseille
13 juin , 12:00
100ME pour Barcola, le PSG se fâche
13 juin , 11:30
Mondial 2026 : Le Maroc n'est pas respecté, le Brésil va le payer
13 juin , 11:00
Lucas Hernandez avoue sa souffrance avec les Bleus
13 juin , 10:30
OM : Paixao refuse de quitter Marseille
13 juin , 10:00
PSG : Luis Enrique exige Ferran Torres pour remplacer Barcola

Derniers commentaires

PSG : Barcola à Barcelone pour 50 ME, réunion décisive

L agent de barcola était aperçu a Liverpool

OM : Une offre humiliante reçue pour Hojbjerg

C’est l’jeu ma pauv’Lucette. Et puis , en plus, pas l’choix… et la même chose pour les Zinzins …🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Fin de la partie, le PSG trahit ses supporters

Honnêtement, il est assez moche ce maillot back to back...Bof bof

Pablo Pagis dit oui à l’OM et refuse Lens

Si tu vend greewood ca posera pas de problème pour acheter pagis

Jean-Michel Aulas rattrapé par un énorme scandale à Lyon

… "Nous ne pouvons accepter cette demande de retrait" car "nous ne sommes ni mis en cause, ni impliqués dans la procédure judiciaire en cours", a écrit l'ancien patron de l'Olympique lyonnais (OL)… Une victime qui ne veut pas porter plainte ? T’es un bon beau menteur ou bien un ahuri capable de dire n’importe quelle ânerie ? 🤔🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading