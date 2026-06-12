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Jim Ratcliffe

Nice annule son rachat et nomme un nouveau coach

OGC Nice12 juin , 20:40
parEric Bethsy
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En discussions avec un investisseur américain, Ineos a finalement annulé la vente de l’OGC Nice. Le Gym se concentre désormais sur la préparation de la saison prochaine, avec la nomination du successeur de Claude Puel sur le banc.
Le changement d’ère attendra. Alors que l’OGC Nice se dirigeait vers un rachat, l’opération a finalement échoué ce vendredi. L’Equipe confirme les informations de Nice-Matin selon lesquelles l’investisseur américain n’a pas convaincu Ineos. Après une réunion au centre d’entraînement, le président d’Ineos Sport Jean-Claude Blanc a acté la fin des discussions avec le potentiel repreneur qui ne réunissait pas toutes les conditions pour assurer la sérénité financière et la stabilité sportive souhaitées.
Sans fermer la porte à une vente du club azuréen à l’avenir, Ineos préfère maintenant se focaliser sur la préparation de la saison prochaine. C’est pour le moment le vice-président délégué Maurice Cohen qui tient les commandes du secteur sportif, tandis que Geoffrey Moncada, toujours sous contrat avec le Milan AC jusqu’au 30 juin, prendra bientôt le poste de directeur sportif. Ce binôme sera chargé de composer l’effectif des Aiglons et de nommer le successeur de Claude Puel dont le départ se confirme. L’heureux élu ne sera pas Liam Rosenior qui, selon le site du quotidien sportif, a été approché. Mais l’ancien entraîneur de Strasbourg et de Chelsea a décliné l’invitation.

Pantaloni en pole

Le futur coach de Nice ne sera pas non plus Laurent Bonadei, l’actuel sélectionneur de l’équipe de France féminine qui a proposé sa candidature sans convaincre le Gym. Le profil d’Olivier Pantaloni a davantage retenu l’attention des décideurs niçois. Un temps annoncé proche du Racing Club de Lens, qui s’apprête à nommer l’Allemand Dino Toppmöller, le technicien laissé libre par Lorient est présenté comme le favori de l’OGCN. Un rebondissement reste néanmoins envisageable puisque le club continue d’étudier d’autres pistes.
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Derniers commentaires

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ok, il a staté, et ? Pour moi c'est loin de tout faire, je prefere 11 besogneux collectif et irréprochable sur ET en dehors du terrain qu'un individualiste / égoiste qui stat avec un comportement de diva et qui n'est pas solidaire de ses coéquipiers en allant se taper des p*** en suede etc etc

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Et ca continu... "coup de tonnerre" et demain ce sera "coup de théatre" puis "rebondissement XXL" etc etc... usant

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Kvara Dembele Olise... laisse tomber le carnage :-)

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Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾

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