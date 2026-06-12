TV : Canada - Bosnie, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Co-organisateur de ce Mondial 2026 avec les Etats-Unis et le Mexique, le Canada va débuter sa compétition contre la Bosnie.

Quelle heure pour Canada - Bosnie ?

Dans un groupe B abordable, le Canada, futur adversaire du Qatar et de la Suisse, aura d'abord affaire à la Bosnie. Ce premier match de la poule se jouera ce vendredi 12 juin à 21h à la BMO Field de Toronto.

Sur quelles chaînes suivre Canada - Bosnie ?

Malgré le décalage horaire, la rencontre se jouera à une heure habituelle pour les amateurs français de football. Les amoureux du ballon rond pourront suivre le match sur M6 et beIN Sports.

Les compos probables de Canada - Bosnie :

A domicile, le Canada tiendra à réussir ses débuts dans le Mondial. La sélection canadienne, privée du défenseur niçois Moïse Bombito forfait pour le tournoi, devrait s'appuyer sur d'autres joueurs connus en Ligue 1, à savoir le Marseillais Derek Cornelius, son ex-coéquipier Ismaël Koné et l'ancien Lillois Jonathan David, convoité par l'Olympique Lyonnais.

La compo probable du Canada : Crepeau - Johnston, Jones, Cornelius, Laryea - Buchanan, Koné, Eustaquio, Millar - David, Oluwaseyi.

Tombeuse de l'Italie en finale de barrages, la Bosnie peut aussi compter sur de bonnes individualités. Sans parler de l'attaquant expérimenté Edin Dzeko, les anciens Marseillais Amar Dedic et Sead Kolasinac sont attendus dans le onze, tout comme la pépite Kerim Alajbegovic et le défenseur lensois Celik.

La compo probable de la Bosnie : Vasilj - Dedic, Muharemovic, Celik, Kolasinac - Bajraktarevic, Tahirovic, Hadziahmetovic, Alajbegovic - Dzeko, Demirovic.