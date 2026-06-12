Jonathan David

TV : Canada - Bosnie, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Mondial 202612 juin , 19:43
parEric Bethsy
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Co-organisateur de ce Mondial 2026 avec les Etats-Unis et le Mexique, le Canada va débuter sa compétition contre la Bosnie.

Quelle heure pour Canada - Bosnie ?

Dans un groupe B abordable, le Canada, futur adversaire du Qatar et de la Suisse, aura d'abord affaire à la Bosnie. Ce premier match de la poule se jouera ce vendredi 12 juin à 21h à la BMO Field de Toronto.

Sur quelles chaînes suivre Canada - Bosnie ?

Malgré le décalage horaire, la rencontre se jouera à une heure habituelle pour les amateurs français de football. Les amoureux du ballon rond pourront suivre le match sur M6 et beIN Sports.

Les compos probables de Canada - Bosnie :

A domicile, le Canada tiendra à réussir ses débuts dans le Mondial. La sélection canadienne, privée du défenseur niçois Moïse Bombito forfait pour le tournoi, devrait s'appuyer sur d'autres joueurs connus en Ligue 1, à savoir le Marseillais Derek Cornelius, son ex-coéquipier Ismaël Koné et l'ancien Lillois Jonathan David, convoité par l'Olympique Lyonnais.

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La compo probable du Canada : Crepeau - Johnston, Jones, Cornelius, Laryea - Buchanan, Koné, Eustaquio, Millar - David, Oluwaseyi.
Tombeuse de l'Italie en finale de barrages, la Bosnie peut aussi compter sur de bonnes individualités. Sans parler de l'attaquant expérimenté Edin Dzeko, les anciens Marseillais Amar Dedic et Sead Kolasinac sont attendus dans le onze, tout comme la pépite Kerim Alajbegovic et le défenseur lensois Celik.
La compo probable de la Bosnie : Vasilj - Dedic, Muharemovic, Celik, Kolasinac - Bajraktarevic, Tahirovic, Hadziahmetovic, Alajbegovic - Dzeko, Demirovic.

World Cup

12 juin 2026 à 21:00
Canada
Larin78'
1
1
Match terminé
Bosnie-Herzégovine
Lukić21'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
N. Katić
Bosnia and HerzegovinaBosnie-Herzégovine
Remplacement
90
ENTRE
J. Osorio
CanadaCanada
SORT
S. Antunes Eustáquio
CanadaCanada
Remplacement
84
ENTRE
D. Burnic
Bosnia and HerzegovinaBosnie-Herzégovine
SORT
S. Kolašinac
Bosnia and HerzegovinaBosnie-Herzégovine
But
78
C. Larin
CanadaCanada
Voir Les Détails Complets Du Match
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Derniers commentaires

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ok, il a staté, et ? Pour moi c'est loin de tout faire, je prefere 11 besogneux collectif et irréprochable sur ET en dehors du terrain qu'un individualiste / égoiste qui stat avec un comportement de diva et qui n'est pas solidaire de ses coéquipiers en allant se taper des p*** en suede etc etc

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Et ca continu... "coup de tonnerre" et demain ce sera "coup de théatre" puis "rebondissement XXL" etc etc... usant

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Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

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