PSG : Chelsea envoie 70 ME pour Fabian Ruiz

Le PSG devrait se montrer actif l'hiver prochain sur le marché des transferts. Au rayon des départs, le club de la capitale pourrait d'ailleurs bien faire face à une offensive XXL pour Fabian Ruiz.

Le Paris Saint-Germain a quelque peu raté son début de saison en Ligue 1 . Le club de la capitale veut désormais monter en puissance afin d'envoyer un message clair à la concurrence en France mais aussi à l'étranger. Mais il n'est pas à écarter que Luis Enrique demande du renfort lors de la prochaine fenêtre de mercato hivernal. L'Espagnol est toujours attentif aux opportunités de marché. Mais le PSG devra aussi faire attention aux offensives d'autres clubs européens pour certains de ses joueurs. Et Fabian Ruiz est concerné. Le milieu de terrain champion du monde pourrait notamment rallier la Premier League , alors que Chelsea paraît déterminé à le recruter.

Fabian Ruiz, direction la Premier League ?

Selon les récentes informations de Topskills Sports UK, le club londonien prépare en effet une offre XXL de 70 millions d'euros cet hiver pour convaincre le club parisien de céder Fabian Ruiz. Xabi Alonso est fan de son profil et le veut apparemment dans son équipe le plus rapidement possible. À noter que Chelsea est loin d'être la seule formation de Premier League intéressée par Fabian Ruiz. C'est aussi le cas de Manchester United, Liverpool, Arsenal et Newcastle.

Il serait néanmoins étonnant de voir le PSG se séparer de l'ancien joueur du Napoli cet hiver au vu de son importance actuelle au sein du dispositif de Luis Enrique. L'Espagnol a récemment signé un nouveau contrat avec les champions d'Europe jusqu'en 2028 et se plaît beaucoup en France. Mais attention tout de même à Chelsea, fort de grands moyens financiers et entraîné par un technicien respecté de l'autre côté des Pyrénées et de la Manche.