EL : L’OL se fait peur mais l'emporte à Anderlecht

1ère journée d’Europa League

Buts : Nartey (8e), Nakamura (22e) pour l’OL ; Cvetkovic (61e) pour Anderlecht

Ultra-dominant pendant une heure de jeu, l’OL s’est fait peur sur la pelouse d’Anderlecht ce mercredi soir mais est finalement reparti de Belgique avec les trois points de la victoire (1-2).

L’entame de match des hommes de Paulo Fonseca était tout simplement parfaite. Dès la 8e de jeu, l’Olympique Lyonnais ouvrait le score par l’intermédiaire de Nartey, auteur d’une superbe frappe depuis l’extérieur de la surface. Un départ idéal qui lançait les Gones vers un match plutôt facile. D’autant que douze minutes plus tard, Nakamura fêtait sa première titularisation avec l’OL par un but. Après un joli dribble dans la défense belge, l’attaquant japonais envoyait une belle frappe qui trompait Coosemans. La première mi-temps était très facilement dominée par Lyon, qui pensait faire définitivement le trou après le repos.

Le but de Morton à la 52e minute de jeu était néanmoins refusé pour un hors-jeu. Un tournant dans ce second acte puisqu’à l’heure de jeu, Anderlecht refaisait une partie de son retour grâce à Cvetkovic, qui plaçait une tête puissante pour tromper Descamps. La dernière demi-heure était bien plus laborieuse pour Lyon, dont la domination s’envolait face à la pression belge. Anderlecht pensait même obtenir un penalty à la 85e minute de jeu mais la VAR en décidait autrement pour le plus grand bonheur des supporters de l’OL. L’entame des coéquipiers de Corentin Tolisso est donc idéale dans cette Europa League grâce à ce précieux succès acquis à l’extérieur et cela malgré une deuxième mi-temps bien moins aboutie que la première.