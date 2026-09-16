ICONSPORT_374458_0096 Kluivert

EL : L’OL se fait peur mais l'emporte à Anderlecht

Europa League16 sept. , 22:52
parCorentin Facy
14
Ajouter comme source préférée sur Google
1ère journée d’Europa League
Anderlecht - OL : 1-2
Buts : Nartey (8e), Nakamura (22e) pour l’OL ; Cvetkovic (61e) pour Anderlecht
Ultra-dominant pendant une heure de jeu, l’OL s’est fait peur sur la pelouse d’Anderlecht ce mercredi soir mais est finalement reparti de Belgique avec les trois points de la victoire (1-2).
L’entame de match des hommes de Paulo Fonseca était tout simplement parfaite. Dès la 8e de jeu, l’Olympique Lyonnais ouvrait le score par l’intermédiaire de Nartey, auteur d’une superbe frappe depuis l’extérieur de la surface. Un départ idéal qui lançait les Gones vers un match plutôt facile. D’autant que douze minutes plus tard, Nakamura fêtait sa première titularisation avec l’OL par un but. Après un joli dribble dans la défense belge, l’attaquant japonais envoyait une belle frappe qui trompait Coosemans. La première mi-temps était très facilement dominée par Lyon, qui pensait faire définitivement le trou après le repos.
Le but de Morton à la 52e minute de jeu était néanmoins refusé pour un hors-jeu. Un tournant dans ce second acte puisqu’à l’heure de jeu, Anderlecht refaisait une partie de son retour grâce à Cvetkovic, qui plaçait une tête puissante pour tromper Descamps. La dernière demi-heure était bien plus laborieuse pour Lyon, dont la domination s’envolait face à la pression belge. Anderlecht pensait même obtenir un penalty à la 85e minute de jeu mais la VAR en décidait autrement pour le plus grand bonheur des supporters de l’OL. L’entame des coéquipiers de Corentin Tolisso est donc idéale dans cette Europa League grâce à ce précieux succès acquis à l’extérieur et cela malgré une deuxième mi-temps bien moins aboutie que la première.
Articles Recommandés
ICONSPORT_374461_0010
Liga

Liga : Le Barça colle un 7-2 à Santander

ICONSPORT_373461_0548 Boudache
OL

OL : Le phénomène Boudache fait l'unanimité

Europa League
Europa League

EL : Programme TV et résultats de la 1ère journée

ICONSPORT_374449_0102 Thomasson
Europa League

EL : Rennes démarre par un nul à Sturm Graz

Fil Info

16 sept. , 23:32
Liga : Le Barça colle un 7-2 à Santander
16 sept. , 23:14
OL : Le phénomène Boudache fait l'unanimité
16 sept. , 23:00
EL : Programme TV et résultats de la 1ère journée
16 sept. , 22:58
EL : Rennes démarre par un nul à Sturm Graz
16 sept. , 22:30
Besiktas-OM : Genesio tente un pari, c'est la surprise
16 sept. , 22:00
OM : Rami traumatisé par Cavani, il ne s'en remet pas
16 sept. , 21:30
L’ASSE a peur de ne pas monter à cause de Larsonneur
16 sept. , 21:11
LOSC : Létang échappe à la suspension, pas à l'amende
16 sept. , 21:00
PSG : Chelsea envoie 70 ME pour Fabian Ruiz

Derniers commentaires

EL : L’OL se fait peur mais l'emporte à Anderlecht

Oui, il est déjà excellent et mérite d'être titulaire. Boudache et Openda ont fait un super match, mais ils doivent trouver le chemin des buts car leur rendement n'est pas terrible pour l'instant. Nartey a fait aussi une très bonne première mi temps.

EL : L’OL se fait peur mais l'emporte à Anderlecht

Il vient tout juste d'être papa. Pas facile d'être lucide à 100% quand on dort peu et mal.

EL : L’OL se fait peur mais l'emporte à Anderlecht

Bravo l'OL, très bonne opération.

McCourt ciblé, le Vélodrome boycotte OM-PSG

🤣🤣🤣

OL : Le phénomène Boudache fait l'unanimité

OK, les ailes c'est régler, on peut parler de l'entrejeu et de tolisso maintenant ? On peut essayer un milieu merah nartey et morton or voir ? Avec bistrup qui rentrerais en 2nde pr harceler les joeurs fatigués et les pousser à la faute ?

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
2Monaco logo
Monaco
104310624
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
54121660
8Brest logo
Brest
54121660
9Lorient logo
Lorient
54121440
10Lens logo
Lens
44112871
11Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
12Troyes logo
Troyes
4411249-5
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
14Le Mans logo
Le Mans
3403178-1
15Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading