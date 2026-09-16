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EL : Rennes démarre par un nul à Sturm Graz

Europa League16 sept. , 22:58
parCorentin Facy
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1ère journée d’Europa League
Sturm Graz - Rennes : 0-0
Cinq jours après sa victoire à domicile contre l’OM en Ligue 1, le Stade Rennais a ramené un match nul de Sturm Graz en Autriche.
Les hommes de Franck Haise peuvent nourrir quelques regrets d’autant qu’ils pensaient ouvrir le score dès la 8e de jeu par Thomasson. Le but de l’ancien capitaine lensois était finalement refusé pours une main sur un tir de Lepaul qui lui allait dans le visage. A la demi-heure de jeu, ce sont les Autrichiens qui pensaient marquer… mais la VAR intervenait de nouveau, cette fois pour signaler un hors-jeu.
La deuxième mi-temps était globalement équilibrée et les deux équipes se rendaient coup pour coup. La dernière grosse occasion était toutefois à mettre à l’actif des Rennais mais Khudyakov sortait une belle frappe de Rongier. Rennes doit finalement se contenter d’un match nul frustrant après avoir globalement dominé les débats en Autriche.
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Derniers commentaires

EL : L’OL se fait peur mais l'emporte à Anderlecht

Oui, il est déjà excellent et mérite d'être titulaire. Boudache et Openda ont fait un super match, mais ils doivent trouver le chemin des buts car leur rendement n'est pas terrible pour l'instant. Nartey a fait aussi une très bonne première mi temps.

EL : L’OL se fait peur mais l'emporte à Anderlecht

Il vient tout juste d'être papa. Pas facile d'être lucide à 100% quand on dort peu et mal.

EL : L’OL se fait peur mais l'emporte à Anderlecht

Bravo l'OL, très bonne opération.

McCourt ciblé, le Vélodrome boycotte OM-PSG

🤣🤣🤣

OL : Le phénomène Boudache fait l'unanimité

OK, les ailes c'est régler, on peut parler de l'entrejeu et de tolisso maintenant ? On peut essayer un milieu merah nartey et morton or voir ? Avec bistrup qui rentrerais en 2nde pr harceler les joeurs fatigués et les pousser à la faute ?

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