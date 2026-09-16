EL : Rennes démarre par un nul à Sturm Graz

1ère journée d’Europa League

Cinq jours après sa victoire à domicile contre l’OM en Ligue 1, le Stade Rennais a ramené un match nul de Sturm Graz en Autriche.

Les hommes de Franck Haise peuvent nourrir quelques regrets d’autant qu’ils pensaient ouvrir le score dès la 8e de jeu par Thomasson. Le but de l’ancien capitaine lensois était finalement refusé pours une main sur un tir de Lepaul qui lui allait dans le visage. A la demi-heure de jeu, ce sont les Autrichiens qui pensaient marquer… mais la VAR intervenait de nouveau, cette fois pour signaler un hors-jeu.

La deuxième mi-temps était globalement équilibrée et les deux équipes se rendaient coup pour coup. La dernière grosse occasion était toutefois à mettre à l’actif des Rennais mais Khudyakov sortait une belle frappe de Rongier. Rennes doit finalement se contenter d’un match nul frustrant après avoir globalement dominé les débats en Autriche.