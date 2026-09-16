Besiktas-OM : Genesio tente un pari, c'est la surprise

L'OM tentera de faire un résultat ce jeudi soir en Ligue Europa sur la pelouse du Besiktas. Bruno Genesio réfléchit à aligner quelques surprises dans son onze de départ du côté d'Istanbul.

L'Olympique de Marseille sera attendu au tournant ce jeudi soir pour son entrée en lice en Ligue Europa. Les Phocéens sont en perdition en Ligue 1 depuis quelques semaines, mais voudront réagir lors d'un grand rendez-vous européen contre Besiktas. Bruno Genesio sera tenté d'aligner quelques surprises au sein de son onze de départ. L'ancien entraîneur du LOSC veut en effet faire un peu tourner avant la réception du Paris Saint-Germain dimanche soir au Stade Vélodrome. À Istanbul, certains jeunes joueurs de l 'OM pourraient avoir une belle chance de faire leurs preuves. C'est notamment le cas de Kelyann Bezahaf.

Bezahaf, l'heure de briller avec l'OM est arrivée ?

Ces dernières heures, le compte X InformaTreize indique effectivement que l'arrière droit de 20 ans est du voyage en Turquie. Et tout porte à croire qu'il aura du temps de jeu à se mettre sous la dent contre Besiktas. Une présence qui saura faire plaisir à certains fans et observateurs de l'OM, qui s'étaient étonnés de l'absence de Bezahaf dans le groupe pour les premières rencontres de Ligue 1. À lui désormais de tout donner pour taper dans l'œil de son entraîneur, Bruno Genesio, qui a plus que jamais besoin de l'apport de jeunes joueurs motivés et prêts pour le haut niveau.

Bruno Genesio sait que faire un solide parcours en Europe sera complexe cette saison, mais le technicien français ne veut pas pour autant balancer la compétition. Car en plus du sportif, un bon parcours de l'Olympique de Marseille permettrait de renflouer un peu les caisses du club. Et tout le monde sera gagnant si les Phocéens parviennent à exister dans la compétition.