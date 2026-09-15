Flamengo veut priver le PSG d'un dernier titre

Flamengo veut priver le PSG d'un dernier titre

PSG15 sept. , 20:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG est nommé pour être sacré une nouvelle fois club de l'année. Mais la concurrence est forte et Flamengo croit plus que jamais en ses chances.
Le Paris Saint-Germain sort d'une nouvelle année exceptionnelle et s'affiche comme le grand favori à sa propre succession pour le titre de meilleur club de l'année. Le PSG est en concurrence avec Arsenal, Bodø/Glimt, Flamengo et le Bayern Munich. Le club de la capitale a toutes les chances de rafler ce titre honorifique, après un back-to-back notable et historique en Ligue des champions. Mais un club croit aussi en ses chances, à savoir Flamengo. Le club de Rio de Janeiro a notamment mis la main sur la Copa Libertadores et compte bien marquer l'histoire en détrônant l'écurie française entrainée par Luis Enrique.

Flamengo croit en ses chances, le PSG est prévenu 

Selon des indiscrétions venues de l'entourage du Paris Saint-Germain et relayées par le journaliste Marco Mampreso, le club français et Flamengo sont désormais les deux grands finalistes pour le titre de meilleur club de l'année 2026. Le club brésilien est l'unique représentant sud-américain parmi les candidats et peut se targuer d'être parti à la conquête de la Libertadores et du Brasileirão. Mais il en faudra cependant plus pour vraiment inquiéter le Paris Saint-Germain, qui a quasiment tout raflé la saison passée, avec notamment la Coupe intercontinentale face à... ce même Flamengo.

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À noter que le verdict de cette récompense gratifiante sera connu le lundi 26 octobre prochain, lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Les pensionnaires du Parc des Princes peuvent également espérer avoir un nouveau lauréat. Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia sont en effet les mieux placés côté parisien, tandis que le club de la capitale sera une nouvelle fois l'équipe à suivre, mais aussi à abattre cette saison dans toutes les compétitions.
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mdrrr. tellement hate de voir le resultat final et son bilan en bleu

PSG-SRFC : Rennes refuse officiellement de jouer au Parc

Refus de jouer ? Ok donc défaite sur tapis vert

McCourt ciblé, le Vélodrome boycotte OM-PSG

Ha, parceque l equipe tourne les dernieres années contre le PSG... T'es sur que t'as pas voulu dire qu'ils paient 200 boules pour voir une tournante ?

McCourt ciblé, le Vélodrome boycotte OM-PSG

On nous prend pour des cons depuis des années avec le champions project ... Faut en plus se saigner, avec des prix plus eleves pour voir une demi equipe ?

McCourt ciblé, le Vélodrome boycotte OM-PSG

rien. et je reste a ma place de supporter. j fais pas le keke comme vous a dire il doit degager, il est pas le bienvenu. mdrr mais fermez la. c est son club bande de quiches. soit tu encourages SON equipe. soit tu supportes un autre club. si tu restes tu la fermes et tu fais ton job. tu encourages c tt

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